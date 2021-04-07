Российский пропагандист заявил, что РФ придется оккупировать Украину, если она вступит в НАТО. Видео

София Закревская Новости России 22:30, 7.04.2021 Обновлено: 22:39, 7.04.2021

Вступление Украины в НАТО приведет к тому, что Россия оккупирует часть ее территории, чтобы "обеспечить свою безопасность".

Об этом в среду, 7 апреля, заявил российский пропагандист Евгений Попов в ходе программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это мой частный взгляд: для того, чтобы обеспечить безопасность российских граждан, мы вынуждены будем занимать зоны безопасности", – сказал Попов.

Пропагандисты обсуждали оккупацию Украины РФ.
Скриншот видео

Отметим, что пропагандист сравнил часть Украины, которую "придется" оккупировать РФ, с Голанскими высотами в Сирии. Эта территория является спорной, до 1967 года она была сирийской, после чего была захвачена и контролируется Израилем.

"Мы, конечно, признаем Голанские высоты сирийскими, но половина "цивилизованного" мира понимает Израиль: мы понимаем, что вы, Израиль, оккупировали часть Сирии, потому что остальная территория вам угрожает. То же самое будет вынуждена сделать Россия", – заявил ведущий.

Попов также написал в своем Telegram-канале, что, если Украина вступит в НАТО, "повторится не 2008 год и не 2014. Будет новый 1967", подтвердив свои слова в эфире.

Напомним, что 9 марта на канале "Россия 1" главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев с гостями студии обсуждал возможность бомбардировки Россией украинских городов.

Скриншот.
Telegram "popovrtr"

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандистский телеведущий Евгений Попов заявил, что Кремль может "надавать по щам" Украине и без применения "калибров", в случае, если та "пойдет войной на Донбасс".

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