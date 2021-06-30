Российский актер из базы "Миротворца" заявил об обещании Зеленского закрыть сайт. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
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Российский актер из базы 'Миротворца' заявил об обещании Зеленского закрыть сайт. Видео

Российский актер Алексей Гуськов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обещал ему закрыть "Миротворец". Россиянин сам находится в базе этого сайта.

Актер в интервью на пропагандистском телеканале RT отметил, что разговор с главой государства состоялся во время визита того в Вильнюс сразу после избрания. Гуськов назвал базу данных "средневековьем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я сказал: "Володя, это мрак, это средневековье. Ты этого не понимаешь?" Он говорит: "Да, я уберу этот сайт", – подчеркнул актер.

Гуськов добавил, что после этого сайт перестал работать, а спустя месяц его вернули.

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Гуськов в базе "Миротворца" с 2017 года.

Отметим, что Гуськов публично поддержал оккупацию Россией украинского Крыма. Также ему запрещен въезд в Украины из-за незаконного посещения оккупированного полуострова. В базу данных "Миротворца" он попал в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины внесла актера в "черный список" за поддержку агрессивной политики президента РФ Владимира Путина в отношении нашей страны и неоднократное незаконное посещение Крыма.

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