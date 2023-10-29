Российские партизаны рассекретили производство ракет возле Челябинска: координаты

Страна-агрессор Россия активно налаживает производство собственного вооружения, привлекая к работе на военно-промышленный комплекс, казалось бы, гражданские заводы. И сегодня тысячи россиян трудятся на таких предприятиях, чтобы у Кремля были ракеты для ударов по Украине.

Одно из таких расположено возле Челябинска. Его координаты рассекретили российские агенты военного партизанского движения "Атеш".

Отмечается, что не так давно РФ начала производить ракеты различного типа на территории Челябинского кузнечно-прессового завода. По крайней мере до полномасштабного вторжения путинских войск в Украину, там изготавливали прицепы, поковки, штамповки, колесные диски и в общем детали для автомобиле-, тракторо- и железнодорожного машиностроения.

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В открытых источниках его адресом указывается улица Горелова, 12 в городе Челябинск. А согласно данным "Атеш", координаты места производства ракет такие: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

По словам агентов движения, предприятие стремительно разрастается. Под Челябинском строятся новые цеха и на работу набирается новый персонал. В частности, численность сотрудников на заводе увеличилось с 10 до 17 тысяч человек.

Пока на публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод" ввела санкции только Украина.

"Добываем новые подробности и работаем над пресечением его деятельности", – предупредили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, Россия больше месяца не наносила ударов по Украине ракетами Х-101. Этот перерыв называют одним из самых продолжительных во время атак с начала полномасштабной войны.

В Главном управлении разведки МО Украины отметили, что ныне агрессор пополняет запасы ракет, готовясь к обстрелам зимой. Однако накопить "невероятное количество" такого вооружения России уже не удастся.

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