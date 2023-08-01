Российские миллиардеры принимают участие в вербовке добровольцев на войну против Украины – СМИ

В вербовке "добровольцев" на войну против Украины участвуют российские олигархи. В частности, в схеме вербовки задействованы Олег Дерипаска, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Михаил Гуцериев и Сергей Гордеев, все они включены в санкционные списки Украины и ряда западных стран за поддержку российской агрессии.

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Они устраивают "добровольцев" в свои структуры, а после подписания контракта с минобороны РФ выплачивают им дополнительные "премии". Об этом идет речь в расследовании российского издания "Важные истории".

Журналисты издания выяснили, что ряд российских миллиардеров задействованы в вербовке "добровольцев" на войну против Украины. К схеме причастны "Русал" Дерипаски, "Новатэк" Михельсона и Тимченко, "Моспромстрой" Гуцериева и крупный застройщик ПИК Сергея Гордеева.

По данным издания, подконтрольные бизнесменам фирмы из числа еще не попавших под санкции западных стран, принимают на работу в аффилированный с ними ЧОП (частное охранное предприятие. – Ред.) или другую структуру россиян, желающих поехать на войну. После трудоустройства новоиспеченный "сотрудник" подписывает контракт с минобороны РФ, и действие трудового договора с ним приостанавливается.

"К примеру, "Русал" Олега Дерипаски оформляет желающих в ЧОП "Руслан". На следующий день "сотрудник" подписывает контракт. Компания останавливает действие трудового договора и получает возможность платить добровольцу "премии". Таким образом, человек получает 200 тысяч рублей от Минобороны и 100 тысяч от "работодателя", в банковской выписке суммы названы "безвозмездной выплатой проходящему военную службу по контракту". Наемников от "Русала" отправляют в добровольческий батальон "Сокол", – отметили журналисты.

Сам Дерипаска находится под украинскими и западными санкциями за поддержку агрессии России против Украины, однако он номинально снизил свою долю в компании "Русал", что позволило ей избежать санкций.

"Избегают санкций и компании других бизнесменов, участвующих в схеме. Также с Дерипаской связана краснодарская компания "Аэротерминал", куда устраивают наемников. "Новатэк" участвует в найме добровольцев через ЧОП "Сатурн-1" и "Бастион", выплаты от него идут как "благотворительная помощь" через фонд "Мужество", получающий деньги от головной компании. Застройщик ПИК вербует на войну через дочки "Инжтеплопрогресс" и "Генеральный подрядчик — МФС". "Моспромстрой" ищет подобных "сотрудников" напрямую", – раскрыли подробности вербовки журналисты.

Напомним, ранее Италия заморозила активы российских олигархов на 2 млрд евро.

А Великобритания запретила использовать деньги олигарха Абрамовича за пределами Украины. Деньги, полученные от продажи российским олигархом футбольного клуба "Челси", были переданы фонду помощи пострадавшим от войны в Украине, а тот уже должен был перенаправить деньги жертвам войны в Украине. Но получить помощь смогут лишь украинцы, находящиеся в Украине.