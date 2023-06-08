Российские элиты охватило уныние из-за провалов в Украине, они видят 'единственный выход' из войны – Вloomberg

Представителей так называемой российской элиты охватило уныние из-за отсутствие перспектив государства-террориста РФ в войне против Украины. Даже самые оптимистичные прогнозы элит не видят приемлемого исхода для кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Более того, аналитики утверждают, что многие представители политической и деловой элиты РФ устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась. Об этом говорится в материале Вloomberg.

Российские элиты, уставшие от войны, хотят, чтобы диктатор Путин остановил боевые действия. В то же время целый ряд анонимных представителей Кремля говорят, что в РФ никто не желает противостоять президенту в связи с вторжением.

Некоторые представители российских элит мечтают, что война превратится в "замороженный" конфликт до конца текущего года и это якобы позволит Путину провозгласить "победу", сохранив часть захваченной украинской территории.

Аналитики уверены, что отчаяние российских элит, скорее всего, усилит поиски виновных в поражении российской армии, которое уже вызвало ожесточенные общественные разногласия в стране-агрессоре. Поскольку Кремль столкнулся с украинским контрнаступлением, подкрепленным оружием из США и Европы, у российских официальных лиц мало ожиданий каких-либо значительных успехов на поле боя после зимы, когда оккупанты не добились больших успехов, но понесли огромные потери.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения кремлевский диктатор Владимир Путин мечтал захватить Украину за считаные дни и установить в Киеве пророссийскую оккупационную власть. Главный военный преступник РФ также рассчитывал на то, что ему удастся запугать Европейский Союз и НАТО, чтобы прекратить расширение блока.

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин пытается дезинформировать мировое сообщество и показать, что якобы пытается вести против Украины войну на истощение. Однако чем дольше длится война, тем хуже будут обстоять дела для Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что государство-террорист Россия, развязав войну в Украине, не готова к длительным боевым действиям. Ее ресурсы достаточно ограниченны во времени и объемах.

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