Не ведитесь на "энергетическое перемирие". Это иллюзия. Тем более, когда Россия переориентировала часть ударов, которые предназначались по энергетическим объектам, на железнодорожную инфраструктуру, дисфункция которой так же опасна, как и энергоинфраструктуры. Да и президент на своей встрече со СМИ отметил, что речь не идет о согласованном сторонами режиме. Воздержание от ударов в течение каких-то дней не является режимом перемирия.
Тепер про те, чому ініціативу Трампа підхопив Кремль. Справа не тільки в тому, щоб показати Донні прихильність і увагу до нього з боку Пу та ще й під час чергової інформаційного збурення в США навколо файлів Епштейна.
Російська економіка йде курсом крейсера "Москва". Показник, на який мало хто звертає увагу – співвідношення доходів від експорту нафти та нафтопродуктів до воєнних витрат Росії перевищив 100% за 2025 рік. Частково я про це згадав у статті для "Дзеркала тижня" (див. пост раніше). Зараз же хочу навести табличку з даними, що ілюструють це.
Також слід звернути увагу на факт застосування при масованих повітряних ударах ракет виробництва вже цього, 2026-го року. Це означає, що фактично, ракети з конвеєра йдуть прямісінько на застосування. Ворог намагається максимально скоротити часові інтервали в ланцюжку війни: нафту видобули – швидко продали (переробляти – це додатковий час) – виручку в касу – гроші у виробництво – ракети на фронт. Усе з коліс.
Тому потрібно допомогти ворогу отримувати ще менше коштів. Необхідно вимагати від наших європейських партнерів обмежувати нафтовий трафік з Балтики, в той час як СОУ мають продовжити полювання на танкерний флот ворога на просторах Світового океану.
Економіка рашистів в передінфарктному стані.