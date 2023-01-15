Закончился триста двадцать пятый день войны. Я больше не хочу обсуждать Соледар. Пусть Пригожин его обсуждает. Это первый (и надеюсь последний) населенный пункт, который он взял (или не взял?) со своими бандитами. Так что он теперь месяц будет везде лезть и рассказывать, что это он все сам сделал, смотрите какой я молодец, меня затирают, обижают, не признают заслуг, а ведь это все я, я! Головка от х@я.

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Сегодняшняя (14 января – Ред.) путинская ракетная атака на гражданские объекты Украины отличалась от предыдущих. Во-первых, потому, что с утра были применены какие-то баллистические ракеты. Баллистические ракеты очень сложно сбивать и поэтому процент их попадания всегда выше. Например, баллистические "Искандеры-М" украинская ПВО сбивает с вероятностью примерно 40-50%.

Но сегодня ситуация еще более запутанная: до сих пор нет ясности, что это были за ракеты. Спикер украинских ПВО Игнат, то сообщает, что это были "Искандеры", то начинает говорить, что переделанные С-300, то вообще загадочно намекает на то, что это возможно были иранские ракеты (о поставке которых очень долго говорили как о гипотетической угрозе).

Мало этого. До сих пор нет ясности откуда они прилетели. Игнат расплывчато сообщил о том, что они "прилетели с севера". Но независимые источники не подтверждают ни стартов ракет из Беларуси, ни взлетов самолетов оттуда. Короче, на сию минуту вопросов больше, чем ответов. И поэтому неудивительно, что утром тревога была объявлена уже после того, как прилеты случились.

Дневная же атака была вдвое меньше обычной (около 30 ракет). И сегодня украинские ПВО сработали слабо: эффективность на уровне 65% (против обычных 80%). И помимо поражения объектов энергетической инфраструктуры (что тоже ничего хорошего) были прилеты и в жилые дома. В частности одна ракета попала в многоэтажный дом в Днепре и убила (по состоянию на 23:00) 12 человек (21 по состоянию на 12.00 15 января – Ред.). В том числе и несколько детей. Ну а счет раненым идет на десятки…

Весь мир увидел эти душераздирающие сцены и комментировать это незачем: все и так ясно и понятно. Речь идет о военном преступлении и разумеется это зверство станет тоже частью того обвинения, которое будет предъявлено всей этой путинской клике.

Но мне хотелось бы отметить важную деталь: летчик, запустивший эту ракету обязательно будет найден. Известный бизнесмен из Днепра Геннадий Корбан уже объявил награду в 25 тыс. долларов тому, кто сообщит точные данные "героя".

Зная любовь россиян друг к другу, а тем паче – к белым "Ладам", я почти уверен, что однополчане этого путинского аса не пройдут мимо этих денег (2,5 "Лады" = внедорожник KIA "Soul") и легко деанонимизируют своего боевого товарища. А что с ним случится потом – я не знаю… Или кирпич на голову свалится, или самолет забарахлит в полете… Жизнь полна неожиданностей.

И да, кстати, сообщите его жене, что если он скончается не во время несения службы, а дома или по пути в магазин, то ей белой "Лады" не будет положено. Так что и ей есть смысл подумать над этими 25 тыс. долларов. Вот они: бери - не хочу. А за теми, гробовыми – походить придется… У путина хрена лысого чего получишь…

Да и ему самому тоже надо подумать. Может взять бабки-то? Вот мол так и так, это я стрельнул. Гони бабки, Корбан… Ой, сейчас желающих набежит… Это я убил 12 человек! Чего врешь? Это - я! Нет -я!... Нет я, мне деньги давайте! Мда… Квартирный вопрос окончательно испортил россиян… Чего-то я не подумал. Все, все… По губам, по губам. Молчу.

Что еще нового? Илларионов тут всех свел с ума, рассказав страшную историю про "черную руку". Черная рука идет по улице… Черная рука заходит в подъезд… Черная рука поднимается на этаж… Черная рука звонит в дверь… Отдай свое сердце!

Страшные орды московитов вторгнувшись севера, из района Бреста, прорвут оборону ВСУ и стремительным маршем через Львов и Кишинев выйдут к Черному морю, отрезав ридну нэньку от Запада. И тогда все будет кончено… И живые позавидуют мертвым. Прямо сказка про Белых Ходоков и прорыв Стены Ночного Дозора…Ребята! Ау! Очнитесь! Возьмите карту и линейку. И посчитайте сколько километров до Львова эти зомби должны пройти. Да не парьтесь, я вам и так скажу: 250 км. А для того, чтобы отрезать Украину от Запада, нужно пройти еще больше: до Черновцов. А это 550 км. Но и тогда еще связь будет через Румынию и Молдавию. Значит этот беспримерный марш русской армии должен будет составить 1000 км до самого устья Дуная…

Впрочем я уже писал об этом. За всю войну, которая длится уже почти одиннадцать месяцев, российская армия отошла от тех границ, на которых она ее начала 24 февраля, вглубь Украины максимум на 150-200 км. И то, лишь в некоторых местах. А в основном – от 0 до 10 км. А тут она должна преодолеть тысячу километров! Тысячу, понимаете?

Ок, Илларионов говорит, что до сих пор это были шуточки, а тут начнется настоящая война! Ого-го какая война! Ужас какая война! Войнее не придумаешь! Вот аккурат 15 января Путин ее и начнет. Полмиллиона… Нет, миллион (!) бравых путинских чудо-богатырей начнут наступление на Львов! Завтра! Вот вы утром проснетесь, а они уже начнут! Миллион! Там уже все приготовлено. Стоят в Бресте. Моторы урчат, жерла пушек алчно зияют… Отдай свое сердце!

Скажу вам по секрету: я Андрюшу знаю почти сорок лет. Он псих. Я понимаю, что украинцы склонны к конспирологии. Но всему есть предел. Прекратите этот балаган. Напомню вам, что российскую группировку в 200 тысяч американская разведка увидела за полгода до нападения и рассказала о ней всему миру. В режиме реального времени нам по телевизору показывали как она сосредотачивалась, сколько у нее техники, сколько каких подразделений где стоят и т.д.

А тут нам предлагается поверить в то, что полумиллионую (нет, миллионную!) группировку противника, сосредоточенную на узком участке белорусско-украинской границы никто не видит? И никто не заметил, как ее туда доставили, как прошла мобилизация этих людей, как туда гнали технику, ГСМ, боеприпасы, жратву…

И откуда все это? Все эти танки, пушки, снаряды, сухпайки, тушенка, госпиталя? Кто их произвел, привез, отремонтировал? Или это все тоже произошло совершенно незаметно, тайно и в огромных масштабах? Вы сами-то в это верите? Ну, честно! Возьмите себя в руки.

Никто, ни один человек не написал об этом ни одной смски домой, ни одного поста в Тик-токе, ни одного звонка своей девушке… Никто из этих людей не дезертировал, не перешел на сторону украинцев и не рассказал о готовящемся наступлении. Белорусы молчат как в рот воды набрали. Даже те, кто сочувствует украинцам и имеет родственников. Вы в это верите? Особенно – в приграничной области…

Ну, ок. Допустим все это так и есть. (Бред какой-то). Тогда вопрос: как они будут наступать? Широким или узким фронтом? Какова ширина наступления? 10 км? 100 км? 200 км?

Вот подойдите к карте и не мне, а хотя бы самим себе покажите как это будет выглядеть на практике. Вдоль польской границы идет такая колбаса, вытягивается на триста-четыреста километров…

И ВСУ безучастно смотрит и не наносит флангового удара? Эта колбаса шириной пусть даже в 100 км и длинной в 300 км – идеальный объект для окружения. Неужели непонятно? Особенно с учетом того, что она прижата с запада к натовской границе, которую она пересекать точно не будет. Я уже не говорю о чудовищных логистических проблемах снабжения этой колбасы.

Российские генералы не смогли наладить снабжение колбасы от Беларуси до Киева (150 км), а тут минимум в два-три раза длиннее и численность группировки (если верить Илларионову) в три раза больше…

Это абсолютная утопия. Еще одна попытка марша на Киев? Верю. На это дурости Герасимова хватит. Марш на Львов и Кишинев – не верю ни одной секунды. Ну, то есть это был бы подарок для ВСУ. Но боюсь, что такого подарка они Украине не сделают…

Кстати, о визионерстве Илларионова: он вас до самого последнего момента (до 23.02.22) убеждал, что никакого нападения на Украину Путин не совершит и что у него договорняк с Байденом и он помогает ему чего-то там выиграть, а взамен Байден ему тоже что-то там пообещал, короче все это постановка. Вот эта "постановка" и идет уже одиннадцатый месяц. Как вам, нравится?

Конечно, у всех этих ребят-интервьюеров есть соблазн собрать миллионные лайки, а с Илларионовым хайп гарантирован. Но вообще-то страна воюет, люди на пределе… Зачем эти провокации? Ладно, Андрюша. Сидит себе и придумывает небылицы. Но вы-то зачем этих мудаков смотрите? Все эти журналисты-хайпожоры – нельзя их как-то по законам военного времени, ну, приструнить, что ли? Ведь доведут до беды!

А нам надо, чтобы мы не до беды дошли, а до по-беды. Потому, что наше дело – правое. А значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!