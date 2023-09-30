Роспропагандисты показали фейковый российский паспорт Елены Зеленской: на чем прокололись. Фото и видео

Кремлевские пропагандисты попытались вбросить очередное ИПСО и показали якобы российский паспорт первой леди Украины Елены Зеленской. Однако фейк быстро опровергли, а в самом "документе" нашлось множество ошибок.

Об этом сообщают в соцсетях. Так, в субботу, по российским СМИ "полетела" "сенсация".

Утверждалось, что в тайнике конфискованной квартиры президента Владимира Зеленского во временно оккупированном Крыму якобы обнаружили российский паспорт его жены – Елены Зеленской.

Этот, на коленке написанный "документ", оккупанты даже показали на видео. И хотя они демонстрировали лишь первую страницу, даже ее пропагандисты не смогли оформить без ошибок. Итак, фактчек:

Видео дня

Фото и данные:

Фото Елены Зеленской для "паспорта" было взято из ее же аккаунта в Instagram. Снимок был опубликован в 2023 году, а "паспорт" якобы выдан в 2014 году.

При этом размер фото на российский паспорт должен быть 3.5×4.5, то есть на нем не должно быть половины тела.

Отчество на латинице должно быть указано VLADIMIROVNA, а написано VLODYMYROVNA, что является неправильной транслитерацией с русского языка на латиницу.

Ошибки:

В "паспорте" есть расхождение даты выдачи с серией паспорта: должен быть ХХ РР 12356, где РР – год выдачи, то есть, если, как утверждают оккупанты, "документ" был издан в 2014 году, то должно быть 14, а не 20.

Кроме того, в 2014 году российские паспорта в Крыму выдавали без указания отдела УФМС – тогда просто писали "Федеральная миграционная служба".

В "паспорте" допущены и более банальные ошибки, например, там написано "по республикИ Крым", хотя на русском правильно будет – "по республикЕ Крым".

Добавим, что Елена Зеленская приобрела квартиру в Крыму еще в 2013 году. Тогда Зеленские занимались медиабизнесом. Согласно декларации Зеленского, стоимость этого имущества 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).

16 сентября этого года стало известно, что оккупационные власти в аннексированном Крыму захватывают имущество украинцев и продают ее на торгах. Т.н. "Спикер госсовета Крыма" Владимир Константинов заявил, что оккупационная администрация планирует продать и квартиру семье Зеленского.

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