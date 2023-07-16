Получил письмо от читателя со ссылкой на статью Инсайдер, в которой говорится, что Россия удвоила выпуск крылатых и баллистических ракет. В конце письма был вопрос — значит ли это, что западные санкции полностью провалились?

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Короткий ответ: Нет. Это значит, что санкции работают.

А теперь развернутый ответ. Сначала экскурс в историю.

Во время Второй Мировой войны Германия находилась в полной блокаде. Ее промышленность подвергалась постоянным стратегическим бомбардировкам. С лица земли сносились целые города. Американцы бомбили днем, британцы бомбили ночью. Министр вооружений Фриц Тодт уже в 1942 году предупреждал Гитлера, что в экономическом смысле Германия уже проиграла войну. К 1944 году по тоннажу сброшенных бомб Германия получала по 50 Хиросим каждый месяц. Во время только одной бомбардировки 12 мая 1944 года было уничтожено 90% заводов, производящих синтетическое горючее. Добавьте к этому, что сотни тысяч немцев были забраны с заводов и отправлены на фронт.

И тем не менее немецкое промышленное производство в самолётостроении, выплавке стали, танков и в других секторах в течение войны значительно выросло. Возьмем только танки. Разные источники приводят разные цифры, но все сходятся на том, что рост был впечатляющим. В 1943 году показатели производства танков в 5 раз превышали показатели 1941 года, в 1944 с конвейера сошло около 30 000 боевых машин.

Немецкая военная наука находилась на высочайшем уровне. Немецкая 88-мм зенитная пушка стала непревзойдённым достижением артиллерийской техники. Она не только загнала вражескую авиацию на большие высоты, но и стала прекрасным противотанковым средством. Немцы были пионерами в ракетостроении. Изобрели для флота стереоскопический дальномер, резко повысивший точность стрельбы. Оптические прицелы. Ракеты "воздух-воздух". Приборы ночного видения. Радиоэлектроника. Электро- и акустические торпеды. Реактивная авиация — первый Мессершмитт Me.262 начал летать еще в 1942 году. Серьезное продвижение в ядерном проекте и пр.

И все это в условиях полной блокады и под постоянными бомбардировками.

А теперь вернемся в путинскую Россию. Россия удвоила выпуск ракет, а без санкций она бы его удесятерила. Российский ВПК задыхается под санкциями. К 2016 году удалось собрать без импортных запчастей только 7 образцов техники. Количество иностранных компонентов в российской технике превышает 10 000 позиций. Все важнейшие компоненты — связь, прицелы, микросхемы, станки — все импортное. И все это перестали обслуживать. Вместо отличных французских тепловизоров на танки ставят белорусское дерьмо под названием "Сосна-У". Микросхемы вынимают из стиральных машин.

Да, санкции могли бы работать еще эффективнее. Конечно, надо перекрывать кислород ВПК России. Разумеется, надо переходить от политики "разрешено все, что не запрещено" к политике "запрещено все, что не разрешено". Ни одной микросхемы агрессору. Но говорить, что санкции провалились — это повторять российское пропагандистское вранье.