РФ планирует превратить оккупированные территории Украины в свалки для российского мусора – ЦНС

Преступное правительство страны-агрессора России придумало очередную коррупционную схему хищения средств на временно оккупированных территориях Украины. Их планируют превратить в свалки.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что власти Кремля уже опубликовали постановление о субсидировании закупок и поставках специализированной техники.

"Согласно документу, Москва планирует потратить 1.3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на ТОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", – говорится в сообщении.

Простыми словами, оккупанты хотят превратить временно оккупированные украинские территории в свалку для своего же мусора. Там планируется складирование отходов с территории РФ.

"Заявленные 1,3 млрд рублей якобы должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику. Однако фактически будут использовать технику и оборудование похищенную с украинских коммунальных предприятий на ТОТ. А средства будут отмыты через подставные компании, подконтрольные лично главе правительства РФ Мишустину", – заявили в Центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают совершать преступления на временно оккупированных территориях Украины. Они создали "школы молодого избирателя" в захваченных районах Херсона. Такие заведения преследуют цель подготовить старшеклассников к "выборам президента РФ".