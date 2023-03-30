С момента полномасштабного вторжения России в Украину путинский режим все чаще сравнивают с фашизмом. В конце прошлого года телеканал "Дождь" выпустил большой двухсерийный документальный фильм о сходстве пропаганды, эстетики и становления путинского режима в сравнении с Третьим Рейхом, пишет Jamestown Foundation.

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Тем не менее, ряд исследователей отмечают, что путинский режим не совсем корректно сравнивать с немецким нацизмом, и он больше напоминает итальянский фашизм времен Мусоллини. К примеру, экономист Вячеслав Иноземцев полагает, что Путин – "это, фактически, сегодняшний Муссолини", и в его речах "очень много фашистских лозунгов". Однако аналитик отмечает, что их нельзя назвать нацистскими или националистическими. "Путин понимает, что руководит очень многонациональной страной. И имперскость у него гораздо более сильна, чем национализм", – уверен Иноземцев.

Действительно, сам Путин неоднократно подчеркивал, что человек любого этнического происхождения может считать себя русским в зависимости от личного выбора, равно как и этнически русские люди способны солидаризоваться с представителями других национальностей. "Мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин", – пафосно заявил он вскоре после вторжения. Путину вторят и пропагандисты, заявляя, что "на этой возможности стать русским, оставаясь собой, столетиями стоит Россия".

Этот же принцип воспроизводится и в российско-украинской войне. Уничтожая украинцев как политическую нацию, Кремль при этом весьма благосклонно к коллаборантам, то есть к украинцам, "осознавшим себя" частью "русского мира" и согласившимся работать на Москву. Однако по мере развития войны, в путинском режиме, вопреки всем лозунгам о превалировании личного выбора над происхождением, проступают именно нацистские черты.

В частности, это отразилось на проведении мобилизации, когда на фронт стали призывать в первую очередь представителей этнических меньшинств. Правозащитники отметили, что чаще всего на фронт призываются мужчины из оккупированного Крыма, Татарстана, Башкортостана и других национальных республик.

С этой точкой зрения согласен и аналитик американского Института изучения войны (ISW) Джордж Варос. В интервью украинскому телеканалу он заявил, что российские власти отправляют на войну в Украину преимущественно представителей национальных меньшинств, избегая набора в свои войска этнических россиян. Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева также отметила непропорциональность в цифрах мобилизации в зависимости от региона. По ее словам, в Курской области призвали 0,9% мужчин призывного возраста, в Новосибирской – 0,27%, а в национальных регионах Калмыкии и Якутии – соответственно 1,41% и 1,66%.

Кроме этого, нацизм все глубже проникает в современную квазиидеологию Москвы. Конечно, в России всегда существовали радикальные националисты, рассуждающие о "генетической" разнице между русскими и украинцами, и делающие вывод, что именно поэтому "необходимо добиться безоговорочной капитуляции и оккупации Украины на многие годы. Однако сейчас именно такие люди становятся главной опорой путинского режима, что позволяет им активнее распространять и укреплять свою идеологию.

К примеру, уже в этом году на близком к министерству обороны России сайте "Военное обозрение" появилась статья под заголовком "Войны и генетика", доказывающая, что Россия якобы "спасла генофонд Франции" и Европы в целом. Помимо этого, автор уверяет, что в русском народе нет ген монголо-татарских завоевателей, поскольку в случае беременности от татарина русские умерщвляли ребенка и его мать. Такое поведение преподносится автором как нечто положительное, поскольку, по его словам, во время войн "человеческий социум избавляется от потенциально опасных членов общества, мешающих всем прочим жить спокойно". Раньше подобные опусы можно было увидеть разве что на сайтах нациствующих экстремистов, но не на популярном военном ресурсе.

Одновременно появляются обширные псевдонаучные трактаты, эксплуатирующие теорию советского философа Льва Гумилева о пассионариях – энергичных людях, стремящихся к высшей цели и двигающих общество вперед. По мнению авторов, пассионарность – это мутация, которая передается по наследству, и ею обладает в том числе русский народ. Далее из многих страниц псевдобиологических и псевдоэкономических изысканий делается вывод, что "сменяемость власти – это механизм устранения конкурирующей организации", который "позволяет разрушать государство", а путь России – это социализм и коммунизм "с эффективной системой управления – меритократией".

Подобные гибриды национализма, граничащего с нацизмом, и требований возврата коммунизма, все чаще встречаются и у других авторов. Пророссийские пропагандисты в Сербии используют вполне нацистские аргументы, указывая на то, что антивоенно настроенные российские эмигранты новой волны не являются русскими, поскольку часть из них – этнические евреи.

Популярные российские "эксперты" озвучивают призывы возвращения к советским ценностям и обуздания "дикого капитализма", а в качестве мер, способствующих сохранению России, предлагается возврат к идеологии социализма и "планово-рыночной экономике на государственной основе". Параллельно с этим продолжается не просто обеление, а откровенное возвеличивание советского диктатора Иосифа Сталина.

Конечно, возникают большие сомнения в том, что построенную на коррупции российскую экономику в принципе возможно как-либо реформировать. Однако заметно, что новая российская идеология все больше напоминает печально известный немецкий "национал-социализм" в его коммунистическом изводе.