'Размах' пришлось снизить: разведка Британии оценила, как потери РФ в войне против Украины повлияли на парад в Москве

Парад до 9 мая в Москве в 2024 году по сравнению с предыдущими помпезными мероприятиями был значительно скромнее по масштабам. Несмотря на то, что он состоялся через день после очередной инаугурации российского диктатора Владимира Путина, демонстрировали на нем вовсе не самые новейшие образцы техники и вооружений.

Пришлось захватчикам снизить и размах привлечения живой силы: из 9 тысяч участников из около 30 подразделений две трети представляли учебные заведения, молодежные и ветеранские группы. О самом параде и влиянии на него более чем двухлетней российской агрессии против Украины рассказали в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

Там обратили внимание на то, что, несмотря на огромное значение 9 мая для российской пропаганды, в этом году из-за опасности украинских атак парады к этой дате отменили в 24 российских городах – прежде всего в приграничных регионах. Это даже больше, чем в прошлом году: в 2023 году не проводить парады решили в 21 городе.

В отличие от прошлогоднего мероприятия, в параде приняла участие авиация: зрителям продемонстрировали облет с девятью самолетами СУ-30СМ и МиГ-29, а также шестью штурмовиками СУ-25. Однако, констатировали в МО Британии, нынешний московский парад "уменьшился по масштабу, поскольку демонстрировалось менее современное военное оборудование по сравнению с довоенными парадами".

Из 61 единицы военной техники, отметили в британском оборонном ведомстве, в параде не было задействовано ни одной единицы тяжелой бронетехники и гусеничной военной техники – за исключением единого церемониального танка Т-34 времен Второй мировой войны, который традиционно начинает парад. Для сравнения, в 2020 году российское командование задействовало в параде 20 основных боевых танков армии РФ.

"Из-за значительных потерь российского персонала и техники в результате войны в Украине у России не было возможности использовать парады для демонстрации военной силы", – считают в МО Британии.

Да и большинство участников парада, шагавших по Красной площади в парадных "коробках", к российской армии имели довольно условное отношение.

"Из 30 подразделений на параде более двух третей были получены из военных академий, молодежных и ветеранских групп. На параде также присутствовали группы внутренней безопасности и службы экстренной помощи. Всего в них приняли участие 9 тысяч курсантов, ветеранов и военнослужащих. Это количество сравнимо с 8 тыс. в 2023 году, но меньше, чем в 2021 году перед украинской войной, когда было 11 тыс", – отметили в британском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее разведка Британии рассказала о том, как Россия модернизировала ракеты Х-101. Ракеты, которыми оккупанты бьют по Украине из стратегической авиации, в РФ теперь производят с двумя боевыми частями, общий вес которых составляет около 800 кг.

Также сообщалось, что, по данным британской разведслужбы, ныне оккупанты пытаются захватить Часов Яр, увеличив количество атак.