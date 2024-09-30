'Радостно разбирают по частям': на росТВ похвастались, что Угледар уничтожают оккупанты из Забайкалья. Видео

Российские пропагандисты еще раз похвастались уничтожением украинских городов. Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил на российском телевидении, что оккупанты из Забайкалья активно участвуют в разрушении украинского города Угледар, расположенного на Донбассе.

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Соответствующие высказывания прозвучали в его выступлении. Ролик опубликовали в соцсетях.

Гурулев похвастался тем, что его земляки рушат город и убивают украинцев.

Он с гордостью заявил, что жители Забайкальского края якобы "радуются" и "гордятся" тем, что их бригада участвует в военных действиях, направленных на уничтожение очередного города на востоке Украины.

"Это забайкальцы наши радостно разбирают Угледар по частям! Во всех чатах Забайкальского края люди радуются!" – заявил Гурулев.

Следует отметить, что Угледар остается одним из ключевых мест ожесточенных боев на Донбассе, где украинские силы продолжают обороняться против попыток российских оккупантов захватить город.

Циническая риторика, распространенная на российском ТВ, демонстрирует не только безразличное отношение к разрушениям, но и попытку прославить насилие и военные преступления россиян.

Напомним, 24 сентября в России заявили, что их армия начала штурм Угледара. Во время штурмов оккупанты применяют огромное количество КАБов и авиации, что позволяет им продвигаться.

Западные СМИ, в частности Forbes, принялись утверждать, что под угрозой оцепления в городе "оказалась украинская бригада численностью около двух тысяч человек".

Уже на следующий день, 25 сентября, в Сухопутных войсках заявили, что Угледар сейчас не находится в окружении, но есть продвижение оккупантов.

Между тем , в ISW заявили, что россияне могут захватить город. Однако отметили, что даже в случае захвата Угледара российскими войсками это вряд ли обеспечит существенное оперативное преимущество для дальнейших атак в западной части Донецкой области. Хотя, по замыслу российского командования, наступательные действия под Угледаром и Покровском взаимно усиливают друг друга и преследуют цель растянуть украинские силы на более широком фронте в Донецкой области.