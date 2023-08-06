Фашистский мыслитель Дугин лютует, тряся сальной бородищей: "Без репрессий опять начнется губительная оттепельная слякоть. А у нас вовсю идет война. Не расслабляться! Усилить репрессии! Всех под ружье!" Вопли возбужденного шизоида вошли в резонанс с кремлевскими настроениями. Повысив возраст для мобилизации срочников до 30 лет, Путин увеличил мясной рацион для скотобойни.

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Теперь он сможет призвать до 2 млн 300 тысяч мохнатиков, и через пару месяцев швырнуть их в мясорубку войны. Ему нужна либо победа, либо переговоры, которые можно было бы выдать за некое подобие гибридной победы. Но конкретно с ним, с Путиным, никто садиться за стол переговоров не собирается. Даже африканский саммит, намоленный кремлятиной, провалился. Ну, приехали в Питер несменяемые бармалеи, потерлись авторитарными тушками о шкурку главаря, да и заявили: "Мы не за подачками приехали. Возвращайся-ка, белая какашка, в зерновую сделку". Посмотрели на кораблики в Кронштадте, да и разъехались по своим конгам – глодать кости слонов. На саммит БРИКС в ЮАР Путин тоже не ездец: не гарантирует Рамафоса его безопасность. А тут еще и в Саудовской Аравии, в Джидде, 5 и 6 августа состоится конференция по украинскому урегулированию, в которой примут участие 30 стран, но не Россия. И это – внятный знак даже не для Путина, с которым все более-менее понятно; это – сигнал для путло-элит: пока вы терпите своего плешивого недогитлера – никто с вами разговаривать не будет. Так и будете сидеть враскорячку, подрагивая от нерешительности и страха попасть под репрессивную раздачу от своего же полоумного царька. Вы думаете, что чем-то отличаетесь от Гиркина? Кагарлицкий тоже так думал. Тюремная романтика с пытливыми следаками маячит перед каждым, усиливаясь под дугинские завывания, так есть ли смысл ждать, пока бригада костоломов постучит конкретно в вашу дверь? Вот удавите скотинку – тогда и пообщаемся. Ведь не секрет, что захват Украины – это личный проект геостратега Путина, и он его либо реализует через затяжную войну, которая никому не нужна, либо размажет войнищу ядерным паштетом по всей Европе. Недаром схематозничает с Лукашенкой, забрасывая в Беларусь зэков Пригожина и размещая там ядерные Искандеры.

Путин – это гарант войны. Причем, украинское копошение ему уже, как крупной исторической фигуре, не столь интересно. А потому что получил по щам, и мечты о победоносном блиц-криге разбились вместе с мордой – в кровь и в сопли. Теперь его занимает польско-литовское направление с Сувалкским коридором, заняв который, можно по суше соединить свою пещеру с Калининградом. И это логично: если НАТО не идет на махач в наше подзаборье – тогда мы идем к вам! Продать такой суицидальный марш мохнатикам можно. Самое главное – умолчать о том, как марширующих горячо встретили за пограничной линией, потому что знакомство с F-35 и прочими Апачами закончится знатным барбекю с запахом жареного на всю Беларусь. Есть, конечно, и совсем отчаянный вариант: ударить в ответ ядеркой и сказать "это не мы, это вагнеровцы захватили пару Искандеров"… Только вот договорить эту фразу схематозники уже не успеют. Их отсхематозят так, что фрагменты тушек собрать воедино будет уже невозможно. В парадигме "не доставайся же ты никому" такой сценарий вполне возможен. Ведь если в перспективе пацанва проигрывает войну Украине – то, наверное, для них лучше проиграть более сильному противнику: НАТО. Рухнуть под забором и перед смертью выдавить: "Ну, еще бы! Вы – вон какие могучие, налетели все на одного" - и благополучно издохнуть…

Только вот система вряд ли захочет такого финала. Когда-то, в 1991-м, она поднялась из советских руин, сделав ставку на фрагментированную агентуру КГБ по принципу "не все сразу". И ее расчет оказался верным. Поделившись с жадной до бабла "комсой" частью своих средств, гэбуха заложила прочный фундамент для своего будущего возвращения. Шансы у нее были прекрасные: по сути, все советские деньги были сосредоточены в руках конторы, все советские активы - государственные и коммерческие – контролировались КГБ, все схемы и проводки, тайные и явные движения финансовых потоков отслеживались "конторой глубокого бурения". И новоявленные бизнесмены, вышедшие из перестроечных кооперативов, и нарождающийся олигархат, повязанный делишками с мохнатым криминалом – все это находилось под неусыпным контролем КГБ, сменившего аббревиатуру на вегетарианскую ФСБ. И, если в прошлый раз получилось перезагрузиться – то почему не получится в этот? Основа уже заложена. Все эти "хорошие русские", иноагенты и отщепенцы, страдальцы, сидельцы и яйце-кидальцы – только и ждут своего часа, когда система скажет им устами какого-нибудь плюшевого Мишустина волшебную фразу: "Возвращайтесь, страстотерпцы! Ваше время пришло! Вся надежда на вас!" И снова барабан "Поля чудес" закрутится, и схематоз замутится, и финансовые потоки потекут в нужном направлении в правильные карманы. Все, как при раннем Путине, только уже без него…

А пока мечты о светлой пещере будущего омрачены прилетами непонятно чьих беспилотников в небоскребы Москвы-Сити, да явной чертовщиной с массовыми поджогами военкоматов. По всей стране малохольные мохнатики, поддавшись гипнотическим разговорам по телефону, бросились поджигать оазисы войны – комиссариаты. Практически все атаки проводились по похожей схеме. Глубинариям звонил некий таинственный сотрудник силовых структур, убеждал взять кредит в 2-3 миллиона рублей и перевести ему, после чего – уговаривал поджечь военкомат с помощью "коктейля Молотова". И ведь сработало! Только за 4 дня таких случаев набралось сразу двенадцать! География поджогов впечатляет: Казань и Феодосия, Калуга и Северодвинск, Можайск и Подольск, Копейск и Питер. Широко раскинулась сеть телефонного Кашпировского! Чертов август подбирается к пещере, как бармен Дьявола, со взрывоопасными коктейлями наперевес. Теперь даже охранников российских школ обяжут овладеть навыками отражения вооруженных нападений и защиты объектов от терактов. Каждый вахтер станет ниндзей, каждая уборщица овладеет кунг-фу, а дворник – приемами коммандос.

Широка пещерушка родная, но зрачки от страха у нее еще шире. Выпирают до самого Пхеньяна, моргая буркалами Шойги. Равнение на Чучху! Жировик нам поможет! А не поможет – сгорим в плотных слоях атмосферы августа с ястребиным криком "Не доставайся же ты никому!"