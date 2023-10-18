Пропагандисты оргастически стонут: "Путин прибыл в Китай! Это второй заграничный визит за неделю! Первым был Бишкек, и вот теперь – Пекин! Он – выездной! Клал он на вашу Гаагу, наш кормилец!" На самом деле, без минимальной поддержки Китая Путину просто не жить, и он это понимает. Потому и отдал заранее часть российских территорий, подписал все, как миленький, и засекретил для россиян. Зато Китай тотчас выпустил официальную карту со своими новыми территориями, которые и раньше были китайскими, но еще вчера – российскими. Конечно, среднему глубинарию плевать на остров Уссурийский, ему вообще на все плевать, пока плешивая партия не прикажет возмущаться – уж так устроен бесконвойник.

Но окружение-то видит, как "кормилец" сдает одну территорию за другой, и тоже помалкивает. Потому что без Путина "вертикаль" может посыпаться вместе с ними. Крысиные лапы сейчас – самая надежная сила для удержания конструкции. 23 года ее накачивали, облизывали, обожествляли. И теперь, когда наколбашено столько, что аж деревяшка с намалеванным Пригожиным мироточит, исключительно на Путина одна надежда. А в случае с визитом в Китай – возможно, и последняя.

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Переучреждение вступает в новую фазу, хотя до марта надо еще и дожить. И дотянут до пенькового дня далеко не все. Тень пенька наползла на пещеру. Скоро все решится: система рискнет совершить дерзкую перезагрузку или отползет с Путиным на спине – до самого 2030 года. Накануне друг ХАМАСа Путин, благословивший головорезов на террористическое вторжение в Израиль, поговорил по телефону с Нетаньяху. И того даже не стошнило – вот что поразительно. Возможно, некоторых приятелей крысы объединяет какой-то общий вирус, при котором ходишь с озабоченной мордой, но продолжаешь, не морщась, увлеченно жонглировать говном. Вот и Нетаньяху – туда же. Этот Путин посредством ХАМАС убил больше тысячи его сограждан, включая женщин и детей, а Беня снимает трубку и чирикает с ним, как с папой Римским. Моссад чешет репу и не понимает, кого душить первым – Беню или Вову? Если нет понимания природы объекта, с которым вы имеете дело – он обязательно раскроется под новым углом при новых обстоятельствах. И тогда получайте не просто демонстрации агрессивных оранизмов, а полноценную стрельбу в Брюсселе с умерщвлением граждан под крики "аллаху-акбар". Волна исламистского насилия под возмущенные вопли "Ислам – мирная религия!" и демагогические постанывания об исламофобии, неизбежно накроет Европу и западный мир, потому что принимающая сторона, конечно, в высокой степени толерантна, а приехавшая-то – нет! У какой-то части беженцев вполне себе людоедские представления о справедливости и духовности. Им "традиционные ценности" ударяют в голову и толкают к актам возмездия за поруганную общественную мораль. А теперь эти беженцы и вовсе попрут на Запад всепоглощающей лавиной. Заметьте: не в Иран с Ираком, не в Саудовскую Аравию или Эмираты – они стремятся именно в "прохлаждающуюся изнеженную Европу", где можно получить пособия и субсидии. Где можно не работать, а просто выстраивать своих детей перед чиновниками и требовать, потому что – система такая! А укажи им на это – обвинят в исламофобии…

В общем, Путин шатнул европейский уклад еще раз. Не получилось загнать сирийских беженцев через границу Беларуси – получайте палестинских, и отовсюду. Получайте кровоточащий Израиль и глубже натягивайте маску озабоченности. Нате вам дополнительную статью расходов на вооружения для Израиля и перспективу полномасштабной войны с Сирией и Ираном. А у Путина еще и Северная Корея есть, он может и жировичка нащекотать на тему Сеула, которому непозволительно хорошо! Можно не сомневаться, что и в Пекине он заведет провокационную шарманку про Тайвань, наступив пандочке на больную мозоль, которая давно мешает комфортно кувыркаться.

Тот факт, что Путин решился отлететь от Москвы так далеко – ведь Пекин не Бишкек – говорит о том, что он близок к игре ва-банк. Ему позарез нужны вооружения, которых не хватает на украинском направлении. Там уже впору говорить не о снарядном голоде, а о хроническом кризисе, который без помощи Китая не преодолеть. А это значит, что войну придется продолжать только через мясные штурмы, пока двуногие не кончатся. А они ведь – одноразовые: дохнут быстро, прожариваются еще быстрее. Путину не к кому больше идти, а точнее – ползти на поклон, кроме как к китайским товарищам. И если они отвернут морду панды в сторону США, то – пиши пропало. А ведь встреча Си Цзиньпина с Джо Байденом уже анонсирована, и в ноябре она состоится при любой погоде. Просто потому, что Си пора спасать экономику, которая утратила статус "китайского чуда" и перешла в разряд сдувшегося недоразумения. И только Штаты, как самый крупный игрок, могут дать спасительный толчок к ее развитию. Выбор прост: либо панда увлечется крысиными играми и согласится весело бросаться какашками вместе с ней, либо приветливо улыбнется, но предпочтет взрослое партнерство с Западом. Кстати, заявление пацанвы о том, что "Россия не станет испытывать ядерное оружие первой", наталкивает на мысль, что пещера как бы намекает: "Мы даже испытывать ничего не будем, мы просто применим, если понадобится, да и все". Запрос снизу сформирован, мохнатики, выпучивая глаза, активно требуют начинать сбор ядерных грибов. И дело тут даже не в безмозглой Симоньян или офашизевшем Караганове. Сама война их не коснулась. Россия продолжает убивать, а у нее самой – ни одного Дрездена. Она, конечно, вся – как полуразрушенный Воронеж, но это же – эффект саморазрушения, а не внешнего воздействия! Вот и бесится пещерушка, убежденная в том, что ей ничего не будет, что бы куда ни метнула.

Песков продолжает гипнотизировать мохнатый электорат: "Конкурентов у Путина в РФ нет и быть не может!" Все верно: у Гитлера тоже не было. И у Каддафи. Какие уж тут конкуренты? Кто еще способен толкать в гору эту кровавую телегу с трупами, регулярно набрасывая в нее еще и еще? И ведь все понимают, что недалек тот день, когда толкать ее станет невозможно и она покатится в преисподнюю, накрывая мертвыми телами самого толкающего. Так и сидит по углам пещера: одна половина воет "Путин, введи, забомби и зачисти", а вторая – испуганно шепчет: "Господи, скорее бы все закончилось…"