'Путину абсолютно наплевать на Россию': Яковенко назвал настоящую 'красную линию' для диктатора

Операция Украины на Курщине " стерла" все те "красные линии", которые российская пропаганда годами старательно рисовала для Запада. Согласно российской ядерной доктрине после появления на российской территории украинских военных российский диктатор Владимир Путин должен был бы задействовать все имеющиеся ресурсы вплоть до ядерного оружия, однако этого не произошло.

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Следовательно, "ядерная дубина", которой Путин так активно размахивал перед Западом, просто потеряла актуальность, диктатору плевать на Россию, единственное, что его действительно беспокоит – это его собственная жизнь. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

По его словам, Курская операция Украины показала, что за нарисованными Путиным "красными линиями" не стоит ничего, а украинские воины выбили из рук пожилого кремлевского диктатора "ядерную палку", которой он постоянно размахивал.

"Все "красные линии" у Путина как симпатические чернила (что исчезают чернила. – Ред.). Потому что, согласно концепции национальной безопасности и ядерной доктрины РФ, Путин в ответ на вторжение на территорию своей страны – России – иностранных войск должен был уже ответить всеми ресурсами, в частности ядерной триадой (в ядерную триаду входят стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы. – Ред.) Совершенно очевидно, что ядерный шантаж Путина на самом деле просто перестал существовать. Это становится очевидно", – считает Яковенко.

Не изменится ситуация даже в том случае, если украинские войска дойдут до Курской АЭС или до самой Москвы.

"По моему мнению, "красная линия" для Путина – это его личная жизнь, его личное существование. Это единственная "красная линия", которая для него существует. По большому счету, Путину абсолютно наплевать на Россию, Курскую или Московскую область. Только личное физическое выживание ему важно. А все остальное не имеет никакого значения", – подчеркнул российский оппозиционер.

Он напомнил, как много ультиматумов выставляли российские власти за время полномасштабной войны. Чуть ли не началом ядерной войны они грозили почти перед каждым решением Запада о передаче Украине тех или иных вооружений.

"Вспомните, сколько было этих "красных линий" на протяжении всех этих двух с половиной лет широкомасштабной войны. Мол, Украине нельзя давать танки, это "красная линия", Путин обидится и ударит атомной бомбой. Но танки дали, HIMARS дали, F-16 дали, в Курскую область зашли, по Крыму постоянно бьют – и никаких "красных линий", – говорит Яковенко.

После начала Курской операции Украины все разговоры о "неприемлемой эскалации", которая непременно начнется после очередного решения о помощи Украине, является лишь следствием укорененных стереотипов отдельных чиновников на Западе, утверждает журналист.

"Эти "красные линии" существуют только внутри черепных коробок некоторых западных политиков. Они сами их рисуют и сами боятся", – резюмировал Яковенко.

Напомним, ранее в этом месяце российские пропагандисты начали масштабную ИПСО и ширили фейки о якобы подготовке Украиной ударов по ядерным объектам.

На эти силы роспропаганды отреагировали даже в Министерстве иностранных дел Украины. Там заявили, что Россия активизировала дезинформационную кампанию, чтобы отвлечь внимание от собственных преступлений на ЗАЭС.