Блог | Саша Сотник: Путинский "ва-банк" дорого обойдется российским опарышам

У Путина нетерпячка, он подгоняет своих воинственных опарышей, требуя начать наступление как можно скорее – до того, как Украина получит тяжелую бронетехнику от западных партнеров. Этот путинский "ва-банк" дорого обойдется развоевавшейся империи: все, кто полезет "в атаку", будут убиты либо покалечены. Ничем, кроме как массовым жертвоприношением во имя путло-сатаны, это не назовешь. Эта война надоела уже до чертиков: впечатление, что своей сейсмоактивностью сама планета говорит "Давайте-ка, заканчивайте, а то я вас, паразитов, другим делом займу". Правда, не те страны трясет, надо бы пещеру…

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И то верно: с этим офашизевшим большевистским анклавом пора завершать. Чем дольше длится война – тем извращённей гримасы у пост-совков. В Югре стартовал всероссийский фотопроект "Жена героя", который пройдет в разных городах. По замыслу пропагандистов, в центре каждого кадра будут запечатлены жены, матери, сестры и отпрыски рашистов, воюющих в Украине непонятно за что. Этим потенциальным вдовам да сиротам задуматься бы о том, что они завтра жрать будут, но патриотический экстаз заслоняет мысли о насущном. "Не жили богато – нехрен и начинать", не так ли? Но, если копошащимся внизу мохнатикам привычно затягивать пояса, то с верхних этажей "вертикали" доносится тревожное жужжание осиного гнезда. Казна стремительно теряет доходы от экспорта нефти и газа, при том, что правительство резко увеличивает ассигнования на армию и силовые структуры. На самом верху затачивают штыки, понимая, что самим же сидеть на них будет крайне болезненно. Плешивому хорошо: шмыгнул в бункер, и командуешь оттуда, а упырькам помельче что делать? Как отмахнуться от пригожинских кувалдистов, когда они, вернувшись после прожарки, постучат в дверь? А ведь они не просто постучат – они ее вынесут! Все эти "глубинные норные жители", на которых дрочат сегодня Дугины-Прохановы, повылезают из расщелин, и начнут брать свое, вспарывая матрасы чиновников вместе с животами обывателей, просто попавшихся под руку. "Ничего личного, зёма, просто ты оказался не в то время не в том месте, мы тебя не больно зарежем…"

Но все это случится чуть позже, а пока Пригожин взмывает в небеса, косплея раннего Путина, и вызывает на воздушную дуэль самого Зеленского. Лысый тролль морщит череп и скалит клыки, куражась, пока хозяин разрешает греметь кухонной утварью. А сам хозяин рвет и мечет, требуя немедленного прорыва в наступательной операции. Ему уже пытались объяснить люди в погонах, что "война – как бы это сказать помягче? – не проиграна, нет, но зашла в тупик. Киев взять не получится, а вот удержать Донбасс можно попытаться. Послушайте Арестовича, даже он об этом мурлычет. Правда, украинцы такие упрямые, что все равно полезут его отвоевывать. Ведь, отдав Донбасс, получится, что войну они проиграли, а Путин – наоборот: вторгся и взял очередные территории Украины. Нет-нет, мы не алармисты и не предатели, просто логика событий подсказывает, что триста тысяч мобиков превратятся в трупы, если погнать их на Киев. И полмиллиона тоже. И даже миллион. Где мы миллион "Лад" возьмем, ваше благородие?" Они уже почти уговорили плешивый череп, но тут премьер Польши Моравецкий обострил ситуацию, заявив, что Польша готова встать в авангарде формирования нового миропорядка, который может стать естественным следствием глобального противостояния России с западным миром. А ведь есть еще и Гаага, где вовсю идет набор судей для будущих заседаний по "Делу русского мира". Скамья Милошевича так и зовет чресла кремлевских бонз, которые совершенно не собираются туда отправляться. В этом вопросе и проходит водораздел: в то время, как Запад устал от художеств криминального осколка СССР – тот пытается снова совершить политический кульбит и обернуться добрым молодцем в чистой косоворотке. Но не получится. Даже если все навальнята планеты хором разрыдаются в десятичасовом интервью Дудю. Кавер-версии на тему "мы тут ни при чем, это все – партия и правительство во главе с неувядающим Кащеем" больше не принимаются "на ура", как в начале 90-х. Тогда Запад по глупости закрыл глаза и на обкомовское красное прошлое Ельцина с уничтоженным домом Ипатьева, и на переобувания в воздухе предприимчивых чекистов и розовощекой комсы. Все это слилось в одну массу, умножилось на криминал и аукнулось красно-коричневым расцветом пещеры, плоды которой и приходится сегодня пожинать, отхаркивая кровью Украины.

Пока одно полушарие шизокремлика готовит наступление – второе безостановочно посылает сигналы о переговорах, но неизбежно натыкается на формулу "выводи войска к границам 91-го года – тогда и будем разговаривать". Больше всего Путин боится, что ВСУ зайдут в Крым и начнут его методично возвращать под контроль Украины. С Крымом у Путина посыплется все, до полного обнуления, и даже никакой Донбасс не поможет. А, получив от союзников полный пакет военной помощи, ВСУ очистят все свои территории до последнего сантиметра, после чего начнут c интересом наблюдать за внутрипещерными процессами. А они будут очень бурными: с десятками новых бандитских ЧВК, с канонадой и воплями потерпевших. Северное Сомали распахнет людоедские объятия и примется душить каждого встречного. Тройственный союз кувалды, швабры и бутылки окончательно оформится под экстатические стоны мародеров и насильников. В такой конфигурации удержать власть Путину будет весьма проблематично: империю начнут разрывать на части свои же одичавшие чмобики. Да и зачем местным князькам какой-то верховный фараончик, который не защищает, а только требует свою долю? Ему-то за что? Именно так и запустится процесс распада империи. Понимая опасность такой перспективы, Путин пытается найти спасение в области мистицизма, молясь то на кладбищах, то в храмах. Вот и на грядущей встрече с духовником Шевкуновым вождь будет искать оптимальный выход из ловушки, в которую загнал себя сам. С божьей помощью или ядерной – уже неважно. США уже прорабатывают ответ на кремлевскую пеплотряску, демонстрируя полный пофигизм к шантажу, а в самой пещере готовят бомбоубежища на случай ответного или превентивного удара Запада. "Империя не может проиграть!" - базлают пропагандисты над уже разлагающейся дохлятиной. И попы, стуча копытами, уже отменяют заповедь "Не убий". Потому что – война, опарыш торжествует!