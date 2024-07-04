Путина встретили не на самом высоком уровне на саммите ШОС: эксперт объяснил, что это значит

Российского диктатора Владимира Путина встретили не на самом высоком уровне на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в отличие от лидера Китая. Показательной стала разница между тем, как в аэропорту Самарканда приветствовали Путина и Си Цзиньпина.

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О том, что это значит, рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в интервью OBOZ.UA. По его словам, подобная встреча демонстрирует падение репутации Путина и уменьшение влияния России в регионе.

Напомним, церемонию встречи главы КНР превратили в настоящее шоу с почетным караулом и плясками. А главе Кремля всего-навсего постелили дорожку и принесли букет цветов, который, впрочем, так и не вручили.

"Вот, кстати, это довольно интересный момент, когда главного хозяина и лидера встречают на самом высоком уровне, а Путин фактически идет как среди других приглашенных лидеров. То есть, очень важно и очень интересно, что происходит такая институализация влияния, потому что действительно раньше представить, что Путина в Казахстане встречают не на самом высоком уровне, это было научной фантастикой. А сейчас это вполне возможно", – отметил эксперт.

По словам политолога, подобная встреча лишний раз демонстрирует, что роль России в этом регионе уменьшается.

"Безусловно, абсолютно и вообще влияние России уменьшается по всему периметру. Посмотрим на ситуацию в Армении, где Россия теряет стремительное влияние, и потеря Армении может привести к потере влияния вообще на Закавказье. Центральная Азия, там вопрос в том, что после того, как такой инструмент как ОДКБ показал свою беспомощность в ситуации с Арменией, фактически необходимость в зонтике России отпала", – пояснил Александр Леонов.

По его словам, Россия сейчас просто не способна защитить какую-либо страну. И в регионе это очень хорошо осознают.

"Например, говорят, что сейчас может попасть под раздачу Таджикистана, потому что есть проблемы с Афганистаном, а Россия сейчас очень дружит с талибами. Придет ли на помощь Россия Таджикистана, если начнутся проблемы? Это большой вопрос", - отметил политолог.

Он добавил, что в Казахстане после заявлений российских политиков о необходимости провести денацификации в стране, теперь считают, что Россия для них больше угроза. Поэтому Астана ищет возможности для сотрудничества как с Китаем, так и с Западом.

Развязанная Россией в Украине полномасштабная война привела к серьезной перестановке сил в регионе, подчеркнул политолог.

"Агрессия России против Украины привела к тому, что Россия действительно теряет влияние и в том числе институциональное влияние, потому что ОДКБ сейчас скорее это такая игрушка, которая ничего не решает, которая не имеет значения", – убежден Александр Леонов.

О том, как Россия теряет влияние на территории Центральной Азии, которую прбирает к рукам Китай, читайте в материале OBOZ.UA.

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