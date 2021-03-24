Государственная Дума России приняла сегодня в третьем и окончательном чтении закон о приведении законодательства России о выборах в соответствие с поправками к Конституции

Это означает, что Владимир Путин получил возможность баллотироваться на пост президента и по окончании нынешнего срока полномочий – еще два срока, если Кремль не придумает чего-нибудь нового, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

68-летний Путин, таким образом, может работать президентом до 2036 года. В 2036 году ему будет 84 года – конечно, почтенный возраст, но диктаторы и раньше правили до глубокой старости. Помешать Путину сохранить власть может только медицина и серьезное ухудшение социальной ситуации в России. Но ясно одно – сам российский правитель власть не отдаст. Слишком высоки ставки. И слишком уж нет уверенности в своей безопасности в случае потери власти. О завышенной самооценке Путина я уж и не напоминаю – российский президент давно и прочно утратил связь с реальностью. Но диктатуре такая утрата связи совсем не помеха.

В этом смысле все разговоры о "транзите" рассчитаны исключительно на то, чтобы проверить, кто из представителей путинского окружения мечтает о власти всерьез – для того, чтобы вовремя обезвредить этого претендента и обезопасить себя от любых альтернатив. До сих пор неясно, есть ли вообще среди соратников Путина человек, которому он может доверять полностью – то есть тот, кто не связан интересами других кремлевских кланов. Ну и самое важное: а сами представители путинского окружения? Способны ли они доверять друг другу? Или гарантия их выживания – только Путин? Ведь о судьбе окружения Сталина никто не забыл. После смерти диктатора его первый наследник Георгий Маленков при поддержке Никиты Хрущева расправился со всемогущим Лаврентием Берией, а уж затем Хрущев выгнал из партии Маленкова и других ближайших соратников бывшего вождя. А так дружили, пока боялись Сталина!

Так что никакой преемник Путина в его окружении не просматривается – по крайней мере, пока. А уж вне его окружения – кладбищенская тишина и отсутствие реальной политической жизни. И если эта тишина иногда прерывается судебными процессами над Алексеем Навальным, это вовсе еще не значит, что оппозиционный активист может не то что преемником Путина стать, но вообще реальной политической деятельностью заняться.

Так что нам стоит готовиться не к транзиту. Нам стоит готовиться к маразму.