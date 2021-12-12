Путин заговорил о встрече с Байденом: обязательно увидимся, мне бы очень хотелось

Глава Российской Федерации Владимир Путин пообещал президенту США Джо Байдену обязательно встретиться. В частности, лично, а в не в формате видеозвонка.

Такое заверение он озвучил на их онлайн-переговорах 7 декабря. Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

"Президент Путин пообещал американскому коллеге встретиться, кадры разговора были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" с журналистом Павлом Зарубиным", – говорится в сообщении.

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Отмечается, якобы в ходе последней беседы с российским лидером Байден выразил сожаление о том, "что они не встретились лично на саммите "двадцатки".

"Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось", – процитировало РосСМИ ответ Путина.

Добавим, что саммит G20 проходил 30-31 октября в Риме и стал 16 встречей Группы двадцати. Президент РФ не посетил его лично, как и лидеры Китая, Японии, Мексики и Саудовской Аравии. В частности, Путин присоединился к саммиту по видеосвязи. В Кремле объясняли такие меры пандемией коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина вызвали горячую дискуссию в СМИ. Журналисты по-разному оценивают результаты беседы, однако большинство отметило – однозначно успешными или провальными ее назвать затруднительно. Подробнее о реакции читайте в материале.