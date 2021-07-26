Вчера на дне флота, а возможно у самого дна, Путин долго и нудно рассказывал о том, как они могут найти и уничтожить цели на море, под водой и в воздухе. Причем, все это – по непредсказуемой траектории, а также – против всех законов физики, а местами – и физкультуры. Тем не менее, скрепы никуда не денешь, а они состоят из набора принципов, которые передаются из поколения в поколение.

Одним из таких принципов был и остается постулат: "Бей своих, чтобы чужие боялись". Жаль, что еще нескоро будут открыты архивы совка, особенно, в период с прихода их во власть и до того времени, пока вождь и учитель не склеил свои ласты. По крайней мере, интересно было бы посмотреть на структуру военных потерь и потерь мирного населения совка. Тут даже сомнений нет в том, что большую часть этих потерь обеспечила не Германия, а сам совок. А ведь сколько было замордовано пытками, расстреляно или просто – заморено голодом в предвоенный период? Вот и получается, что постулат этот работает как швейцарские часы.

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И вот постепенно РФ погружается в эту самую парадигму. В Европе все чаще сравнивают речи Путина, которые он выдает в последнее время, с речами Милошевича. Некоторые говорят о том, что путинские холуи просто немного подредактировали речи известного военного преступника и Путин сейчас выдает эту дичь от своего имени. Ну а вместе с этим постепенно вырисовывается и все остальное, в частности – упомянутая выше парадигма.

Итак, по поводу внутренней политики Путин заявил тоном, не допускающим обсуждений, что под его чутким руководством уже побежден КОВИД и даже неприятные экономические последствия пандемии. И вообще, теперь жить стало лучше, жить стало веселее. На этом фоне довольно забавно смотрится информация, которая проливает новый свет на значение слов "лучше" и "веселее". Вот как это выглядит в российских СМИ.

"Комиссия правительства одобрила законопроект, позволяющий изымать загранпаспорта у должников. Документ, подготовленный МВД, разрешает лишать загранпаспорта гражданина, который признан невыездным решением суда или по другим причинам. Изъятые паспорта будут передавать в орган, который их выдал".

В общем, аннулировать загранпаспорт и раньше не представляло особого труда. Его обладатель просто приходит на контрольный пункт и там контролер наблюдает "красный флажок" напротив этого деятеля и на том – все. Паспорт уже не возвращается, а с его обладателем поступают так, как указано в пояснении причины остановки действия паспорта. Но в данном случае, речь идет о должниках. Причем, на словах это звучит не очень-то и угрожающе.

"Должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения".

Тут нет смысла рассуждать о том, что таким образом нарушается одно из основных прав человека – свобода передвижения, которая не может быть ограничена каким-то ведомством, по его желанию. Даже если на эту свободу плюнуть слюной, то в таком случае надо себе понимать, сколько же людей попадет под действие этой нормы. Если речь идет о небольшом количестве, то тут можно говорить о каких-то злостных деятелях, чуть ли не мошенниках, а если их много, то наверное, тут уже дело не в них, а в каких-то общественно-политических и экономических процессах, действующих в масштабах страны. И тут выясняется вот что.

"На 1 апреля, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными. Это люди, чей долг больше 30 тысяч рублей, а период просрочки превышает 90 дней. Всего же в России 18,9 млн должников – на 2 млн больше, чем годом ранее. За январь-май ФССП возбудила 3,7 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. За год количество злостных неплательщиков выросло на 1,1 млн"

Оказывается, вот как Путин вывел страну из кризиса. Но тут явно сказывается склонность Путина к совковым стереотипам. Раньше крестьянам просто не выдавали паспортов, даже внутренних, и все по той же причине, поскольку они были должны, как земля – колхозу. А ведь время на месте не стоит и можно был эту практику расширить и углубить. Например, изымать у должников не банальные паспорта, а парные органы, например. Вот это был бы прорыв! Это действительно и дисциплину повысило бы и экономике помогло, особенно – банкам. Взял кредит, неси и почки. Так что все там движется в нужном направлении, а Путин выводит страну – куда надо. Главное – не вспугнуть.

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