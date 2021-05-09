Путин высказался о странах "с агрессивными планами"

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Новости России
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Владимир Путин

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сегодня нет прощения тем, кто, забыв уроки Второй мировой войны, снова "вынашивает агрессивные планы".

Об этом он сказал, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Его процитировало пропагандистское агентство ТАСС.

"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто снова замышляет агрессивные планы", – высказался лидер страны-агрессора.

Он также добавил, мол, РФ последовательно отстаивает международное право и "будет твердо защищать свои национальные интересы, обеспечивать безопасность российского народа".

Со своей стороны сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Путин не стал поздравлять с годовщиной победы во Второй мировой войне президента Украины Владимира Зеленского.

"Нет причин поздравлять глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером", – заявил он.

Напомним: 8 мая лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин направил поздравления с 76-й годовщиной победы над нацизмом ветеранам и народам разных стран, включая Украину и Грузию. Хотя президентов обоих государств – Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили глава Кремля проигнорировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, историк и публицист Марк Солонин заявил, что слова Путина о том, что СССР смог бы победить во Второй мировой войне и без участия Украины, – это троллинг и провокация, на которую не нужно вестись.

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