17 марта 2024 года закончится голосование за нового Президента России. Нам всем понятно, что изменивший Конституцию РФ Путин В.В. изберет себя в очередной раз. И новый Президент окажется тем же старым. Но многие россияне, даже не догадываются, что человек, узурпировавший власть в России, является международным военным преступником, правда пока без приговора Трибунала. Война, развязанная Путиным и его приближенной верхушкой против соседки - Украины стала "лакмусовой бумажкой" мирового сообщества и международного права к тому клептократическому человеконенавистническому режиму, царящему в России.

17 марта 2023 года, ровно годом ранее, Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В отношении действующего президента России были выдвинуты обвинения в военном преступлении — незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе вторжения. Путин стал третьим действующим главой государства и первым из постоянных членов СовБеза ООН, ареста которого потребовал МУС и составим компанию правителям Ливии Муаммара Каддафи и Судана Омара аль-Башира. Компанию преступнику Путину составила уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марию Львова-Белова, также причастная к похищению украинских детей. Следует отметить, что ордер на арест Путина уже значительно снизил его способность передвигаться по миру и заставил некоторые из стран, которые были бы готовы провести мероприятия при его участии, оправдываться невозможностью принять российского диктатора. Почему же народ в стране, не знает, что их национальный лидер Владимир Владимирович находится в международном розыске.

Да потому что выборы на носу, и все подконтрольные СМИ воды в рот набрали. Хотя первое время реакция представителей российских властей оказалась бурной и эмоциональной, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решения суда с точки зрения права в РФ являются "ничтожными" (право в РФ - ирония в виде насмешки). Мария Львова-Белова, комментируя свой ордер, заявила: "Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал "Не нужно объяснять, КАК использовать эту бумагу [ордер]", сопроводив пост эмодзи туалетной бумаги, Председатель ГосДумы Вячеслав Володин посоветовал "янкам" убрать прочь руки от российского президента, вновь процитировав свою ранее сказанную фразу "Есть Путин — есть Россия". За весь пул правительственных СМИ "отчиталась" Маргарита Симоньян, которая в лучших традициях путинской "журналистики" начала пугать лидеров иностранных государств ядерными ракетами. Эти люди неизлечимо больны, они стали заложниками собственного бреда, в который они поместили всю страну. И вот как раз тут и должно наступить прозрение у тех, кто еще сомневается в справедливости, развязанной Россией войны, а последние сомнения отступить. Ведь Путин, рассказывавший вместе со своими подельниками на всех телевизорах страны, о "денацификации" Украины в ходе СВО, фактически сознавался в геноциде другого соседнего народа. Напомню, что геноцид — тягчайшее преступление против человечества. Ответственность за геноцид предусматривается как международным законодательством, так и уголовными кодексами России и Украины. В соответствии с Конвенцией о геноциде, наказываются не только организаторы и исполнители, но также и лица, подстрекавшие к совершению геноцида. Геноцид не имеет срока давности. Ответственные за геноцид не могут быть амнистированы, им не может быть предоставлено политическое убежище. Преследованием лиц, ответственных за геноцид, занимается Международный уголовный суд в Гааге. В независимом отчёте New Lines Institute и Центра Рауля Валленберга, заключается, что существует достаточно доказательств того, что Россия организовано на государственном уровне подстрекает к геноциду и совершает злодеяния, направленные на уничтожение украинского народа, в ходе её военной агрессии против Украины. Эксперты заключают, что российские военные преступления и преступления против человечества вызваны геноцидным намерением истребить Украину и украинцев как отдельную национальную группу, и могут быть квалифицированы как геноцид, вот и раскрытие такого термина - новояза "денацификация" - форма истребления этнической группы или "геноцид".

Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказание за него была принята Генеральной ассамблеей ООН в 1948 году. Конвенция определяет геноцид как действия, предпринимаемые с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую, религиозную, этническую группу как таковую.

Признаки геноцида: убийство членов группы или причинение им серьезных телесных повреждений; умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на уничтожение группы; предотвращение деторождения и насильственная передача детей из одной группы в другую; публичное подстрекательство к совершению таких действий.

Во время широкомасштабной войны Россия совершает в отношении граждан Украины все виды преступлений, которые могут подпадать под определение геноцида, считают юристы, исследователи геноцидов и правозащитники. А именно:

оглашение намерений об уничтожении украинцев: президент России Путин и его подельники - представители российской власти неоднократно заявляли, что украинцев как этноса "не существует", что это "искусственно созданная" нация, и тех, кто так не считает, "надо уничтожить", а Украины и украинцев не должно существовать в будущем;

публичные призывы к уничтожению украинцев;

целенаправленные обстрелы систем жизнеобеспечения населения и здравоохранительных учреждений Украины с целью лишить людей электроэнергии, водоснабжения, связи, медицинской помощи и других средств для жизни;

преследование и уничтожение на оккупированных территориях людей с проукраинской позицией;

истребление интеллигенции: учителей, художников, людей, являющихся носителями украинской культуры и воспитывающих других в ней;

введение в образовательных учреждениях на оккупированных территориях системы обучения и воспитания, направленной на изменение идентичности детей;

депортация детей без родителей в Россию с целью изменения их идентичности;

изъятие и уничтожение библиотек украинских книг, ограбление музеев и целенаправленное похищение артефактов, указывающих на давнюю историю украинцев.

Как следует из признаков геноцида, и ООН, и юристов-правозащитников, российская государственная машина применила весь широкий спектр способов в стремлении уничтожить украинцев как нацию, и за всем этим стоит товарищ экс-гэбист, узурпировавший власть в отдельно взятой стране.

Как видно, одной из форм этого геноцида является похищение украинских детей бандой Путина. Согласно официальным данным украинской стороны по состоянию еще на ноябрь 2022 года, из Украины в Россию вывезли около 300 тысяч, по версии российской до 705 тысяч детей. Это просто явка с повинной.

Российские власти вывозят как детей-сирот, так и детей, у которых есть родители. В частности, тысячи украинских детей с оккупированных Россией территорий были отправлены в российские лагеря отдыха, в ряде случаев без разрешения родителей или в результате давления на родителей. Родители не получают информации о текущем местоположении своих детей, им отказывают в возвращении детей. Украинских детей подвергают насильственному усыновлению, русификации и изменению всех их личных данных.

30 мая еще 2022 года президент РФ Путин упростил выдачу российского гражданства украинским детям-сиротам. Этим Путин фактически узаконил похищение детей.

Задокументированные факты депортации и насильственного перемещения украинских детей подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948, статья 2 которой определяет, что насильственное перемещение детей с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу.

Столь откровенное пренебрежение Путиным и властями России к международному праву, правам ребенка объясняется рядом причин. Самая полномасштабная агрессия России против Украины направлена на уничтожение украинской государственности и идентичности, из-за чего все население Украины воспринимается как добыча, с которой можно поступать, как с собственным населением. Россия испытывает самые серьезные проблемы с численностью населения, особенно "русских", среди которых идет депопуляция. В результате ассимиляции украинских детей Путин стремится решить проблему собственной демографии.

Но не только ООН, международные юристы-правозащитники и МУС считают так.

ОБСЕ отмечает, что вывоз детей может считаться военным преступлением и подготовила следующие отчеты:

О наиболее распространенных сценариях перемещения детей;

О принуждении и угрозах родителям;

О насильственных методах депортации;

Об усыновлении в РФ и изменении данных детей;

О перемещении детей по всей РФ и сокрытии информации о них.

Как же украденные украинские дети попадают в Россию?

Отчет ОБСЕ называет три основных сценария, вывоза детей на территорию России.

Первый – это так называемая "эвакуация из соображений безопасности" вглубь контролируемых Россией областей, вдали от зоны боевых действий. Именно ссылаясь на эту причину, перед уходом с правого берега Херсона российские военные вывезли 80 детей из Олешкивского интерната в Крым, а затем в Краснодарский край. Сходные эвакуации российские военные проводили также и в других захваченных областях Украины.

Второй сценарий – передача украинских детей для усыновления или взятия под опеку российскими семьями. Над этим, отмечается, российские власти работают еще с 2014 года – после оккупации Крыма они запустили программу "Поезд надежды". Согласно ей, каждый желающий из любой части страны мог усыновить ребенка из Крыма, поскольку эти дети лишались своего гражданства и получали российское.

В конце сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" к Российской Федерации частично оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и оккупированной Луганской областей Украины. После этого детей из вновь оккупированных регионов тоже начали относить к гражданам РФ и усыновлять. По данным ОБСЕ, многочисленны случаи, когда детей отправляют якобы временно на "оздоровление" в крымский лагерь или на территорию РФ. В отчете отмечают, что родителям детей трудно было отказаться от таких предложений по нескольким причинам – сложным условиям пребывания в оккупации и давлении со стороны военных РФ. Есть сообщения о перемещении детей между разными лагерями без согласия их родителей. Но потом детей родителям так и не возвращали – ссылаясь на опасную ситуацию в их родном регионе. Детей просто украли как вещь.

В ОБСЕ отмечают. "Есть сообщения о перемещении детей между разными лагерями без согласия их родителей или законных опекунов. Например, в летнем лагере в Краснодарском крае в Российской Федерации около 200 детей остались после лета и были отнесены к местной школе". Сейчас известно о 43 заведениях, где россияне содержат детей с захваченных украинских территорий. Из них не менее шести – в Крыму, это лагеря "Артек", "Лучистый", "Ласпи", "Дружба", лагерь в Песчаном и психбольница №5. Можно ли вывоз украинских детей назвать добровольным?

Случаи перемещения украинских детей – в частности, оказавшихся без попечения родных – ОБСЕ не считает добровольными. "Термин "принудительно" не ограничивается только физической силой, но может включать угрозу применения силы или принуждения, например, вызванного страхом перед насилием, принуждением, задержанием, психологическим угнетением или злоупотреблением властью", – отмечает организация.

Авторы отчета отмечают – часть детей, которые на момент вторжения России в Украину находились в интернатах, имели родителей или законных опекунов. И, соответственно, добровольная передача ребенка невозможна, если на него не давали согласия уполномоченные взрослые. Кроме этого, ОБСЕ известны и случаи, когда директора заведений не соглашались на перемещение детей – и это никак не останавливало российские оккупационные власти. "Согласно сообщениям из Украины, по меньшей мере две тысячи детей из интернатов вывезли в Россию несмотря на то, что у них есть живые родственники и находились в этих учреждениях только для получения медицинской помощи", – говорится в отчете.

Также добровольными нельзя назвать и случаи перемещения, когда родители с временно оккупированных территорий отправляли своих детей на несколько недель в оздоровительные лагеря. Ведь, как уверяют в ОБСЕ, российская сторона использует уязвимое положение родителей, их желание оградить детей от обстрелов и трудностей жизни на оккупированной территории, вводя их в заблуждение по поводу характера и продолжительности так называемых "каникул".

"Родители, которые не хотели отправлять детей в лагеря, сталкивались с различными угрозами – мол, их отказ будет трактоваться как небрежное отношение к ребенку и может привести к пересмотру их родительских прав", – отмечают в отчете.

Вы понимаете какую иезуитскую машину построил Путин? Но это еще не все. На вооружение он взял и методы, применявшиеся нацистами в годе Второй мировой войны, которую в России до сих пор именуют "Отечественной", как и войну с Украиной велено называть СВО. Как украинцев разводят с детьми во время фильтрации? - Да, да, не ослышались - именно, фильтрационные лагеря, где люди содержатся неделями.

Что касается детей, разведенных со своими родителями, например, на фильтрационных пунктах, то это принудительные ситуации, навязанные оккупационными властями, и, соответственно, "вопрос о согласии не возникает", - утверждают в ОБСЕ. Сколько украинцев прошли через фильтрацию, неизвестно, и эти случаи ОБСЕ называет массовыми.

В организации подчеркивают, что по международному гуманитарному праву задержанные семьи должны находиться вместе. И даже если есть основания для их разлуки (состояние здоровья, исполнение наказаний и т.п.), то оно должно быть временным, а родители и дети должны иметь возможность общаться. Однако, по данным ОБСЕ, российская сторона ее никак не обеспечила. Даже после того, как родителей выпускали после фильтрации, оккупационные власти не предоставляли никакой информации о пребывании их детей и никак не помогали воссоединить семьи. Иногда сами дети были вынуждены искать способы связаться с родителями. В качестве примера эксперты ОБСЕ приводят историю Евгения Межевого – многодетного отца-одиночки из Мариуполя. Российские войска во время фильтрации разлучили Евгения с тремя детьми, а 45 дней спустя отпустили – без какой-либо информации о них. Старший сын смог связаться с отцом, чтобы сообщить, что у него есть пять дней, чтобы их забрать – в противном случае детей отдадут в специальные учреждения или усыновят. Межевой сам собирал все документы в подтверждение отцовства и за свой счет добирался в Москву, чтобы забрать детей.

Источники ОБСЕ в России отмечают, что сами россияне активно заинтересованы в устройстве детей из Украины в семье. По данным организации, российские семьи, желающие взять под опеку ребенка из Украины, должны проходить специальные патриотические курсы. Для них также существуют "финансовые стимулы" за счет местных и региональных бюджетов - этакое поощрение деньгами за кражу ребенка.

Более приоритетным вариантом считается усыновление ребенка, оказавшегося в России без опеки родных. Таким детям могут менять имена, фамилии, а также даты и места рождения ребенка – это значительно усложняет их поиск для возвращения домой. Само усыновление никак не финансируется, отмечают в ОБСЕ – впрочем, в некоторых регионах приемных родителям выплачивают 300 тысяч рублей единовременного пособия. Система способствует интеграции этих детей в российские семьи, а не возвращению. Из отчета ОБСЕ: "Напротив, миссия выявила устойчивую тенденцию, свидетельствующую о том, что усилия российских властей (...) не включают шаги по воссоединению семей. Система способствует интеграции этих детей в российские семьи, а не возвращению в украинские семьи, пренебрегая нормами международного гуманитарного права", – говорится в отчете. Кроме того, ОБСЕ отмечает, что Российская Федерация усложняет украинским семьям и органам власти поиск перемещенных украинских детей. У страны нет списков таких детей и неоднократно перемещает их из одного места в другое.

Организация также отмечает многочисленные нарушения прав ребенка, в частности права на идентичность, на семью, образование, на доступ к информации, на отдых, на досуг и участие в культурной жизни и искусстве, а также права на мысль, совесть и религию, на здоровье, свободу и безопасность.

На системной основе российские власти осуществляют депортацию украинских детей, родители которых погибли в результате российского вторжения, сирот из детских домов, отобранных от родителей за их патриотическую позицию, и передают их в специализированные учреждения и семьи, исповедующие идеологию "русского мира". Там проходят их воспитание и образование вне украинской этнической традиции с формированием ненависти к своей Родине - Украине, внушением мифов агрессивной русской идеологии.

А ведь не только действия Путина и Львовой-Беловой будут рассмотрены и оценены. Вместе с ними в будущем Трибунале по преступлению агрессии России против Украины и в Международном уголовном суде ООН будут рассматривать действия РФ по отношению к детям Украины, нарушение их прав российскими оккупантами во время полномасштабной агрессии, и список участников преступления будет расширен благодаря российским чиновникам и другим лицам, участвующим в организации депортации. Ведь в ходе развязанной Путиным и его окружением бессмысленной войны под мифическими предлогами, были нарушены и нарушаются все права ребенка: право на жизнь, право быть с семьей и общиной, право на здоровье, право на развитие личности, а также право на заботу и защиту. Это в полной мере касается российско-украинской войны еще и потому, что Кремль считает украинских детей ресурсом, который он должен захватить, чтобы сделать из них россиян, таких как большинство населения РФ: со слепой верой в российскую власть и страх перед ней, ненависть ко всему миру, якобы желающему уничтожить Россию, и обреченной готовностью соглашаться с любым решением власти относительно себя и своих близких. Война, развязанная Путиным, носит явный демографический окрас.

Дети украинской Автономной республики Крым, которую оккупировали россияне 2014 и провозгласили своей территорией, были поглощены российской системой воспитания и образования. Там, а также на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей работал механизм превращения ребенка в боевую единицу русского мира. Важную роль в этом играют не только учебные заведения, но и милитаристские структуры типа так называемой Юнармии, куда массово принудительно привлекают детей и подростков. "Воспитанные" таким образом на оккупированных восемь лет Россией территориях украинские дети, ставшие взрослыми, уже стали жертвами российского диктатора, бросившего их в войну против Украины с 24 февраля 2022 года. И это – преступление руководства России во главе с Путиным лично.

И для того, чтобы украсть украинских детей, хозяева Кремля готовы нарушать и право, и законы морали и человечности. Российские чиновники неоднократно отмечали, что все это является государственной политикой России, и кичатся нарушениями права. Российская уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила украинского мальчика из Донбасса и публично признала этот факт. Незаконная депортация украинских детей Россией осуществляется системно. И вот такой человек снова пойдет "в Президенты" 17 марта. Готовы ли россияне всей страной разделить с ним ответственность за киднеппинг - одно из самых тяжких преступлений. Готовы ли себя покрыть позором и стать соучастниками, разделив родителей с детьми, братьев и сестрами друг с другом? Готовы ли стать подельниками и соучастниками, или положить край преступлению?