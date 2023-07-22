Я не знаю, кто за этим стоит — патрушев, бортников, может, даже не фбр, а ЦРУ и чрезвычайно сейчас активная MI-6, что было бы очень неплохо, а ещё не исключено, что все они в определённой степени вместе, — относительно этого всего можно только догадываться, как и о том, в курсе ли происходящего, например, Си, однако же процесс, как говорится, пошёл.

Видео дня

Известный киевско-израильский политтехнолог (помогавший в прошлом Березовскому) Михаил Шейтельман в подтверждение версии насчёт того, что путин в бункере находится уже не вполне по своей воле и власти практически лишён, приводит в качестве аргументации, в частности, то, что "пурга" от вроде бы путинского спикера пескова настолько откровенно дискредитирует самого путина благодаря необязательным, но легко разоблачаемым деталям, что становится очевидным: кто-то ему эти фактически противопутинские тексты наверняка с некой целью подсовывает, а сам путин не в состоянии на это повлиять.

От себя же добавлю откровения профессора Соловья, который говорит, что путин до конца этого года на своём посту не продержится, при этом сам он путина ожесточённо критикует, прямо призывая его к свержению от имени неких "близких к власти патриотических сил", сочувствия которым не скрывает и при этом находится в москве на свободе, ещё и время от времени разъезжает по россии.

На фоне того, как жестоко карается в мордоре даже то, что войну называют войной, не говоря уже о дискредитации армии (и тем более власти!), на фоне ареста даже, казалось бы, непотопляемого гиркина-стрелкова такая явно дозволенная персональная несажаемость свидетельствует об очень серьёзном прикрытии со стороны тех, кто эту индивидуальную антипутинскую смелость не просто санкционировал, но и организовал.

Обилие двойников — а спорят уже не об их наличии, в котором после Дербента никто не сомневается, а только об их количестве — работает в данной ситуации не на путина, а опять же против него: двойника можно ликвидировать демонстративно и прилюдно, даже в прямом эфире, после чего жизнь настоящего (это если настоящий ещё есть!) перестаёт сколько-нибудь стоить.

Сложилась ситуация, когда путин мешает абсолютно всем и проблема состоит только в том, как правильно организовать транзит власти. Координаторы процесса зачем-то в последний момент остановили пригожина — очевидно, он нужен был лишь для разведки боем, но в качестве собственной персоны не годился. Видимо, торговля как раз относительно персоны и ведётся, причём задержание гиркина (кстати, интересно, посадят ли?), за которым тоже кто-то явно стоял, говорит о том, что консенсус между кланами, существующими в том числе и внутри самой фсб, которая также отнюдь не едина, достигается с трудом, причём те, кто "слишком" за войну, эту борьбу проигрывают.

В целом, однако, складывается впечатление, что в принципе кандидатура сменщика всё-таки уже [почти] согласована (либо круг сузился), а договариваются теперь о деталях.

В любом случае путин никому из тех, кто способен в москве что-то решать, точно в качестве президента не нужен и потому, по сути, вообще утратил субъектность. Более того, арест гиркина, возможно, как раз является реакцией на то, что в момент мятежа именно он — едва ли не единственный — выступил в поддержку путина. Как выяснилось, ненужного. Потом, конечно, поняв, что дал маху, стал его ругать последними словами, но было уже поздно.

Все ждут музыку Чайковского. Коль уж с Вагнером оказался фальстарт.