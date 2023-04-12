Путин – 'царь никакой': Фейгин спрогнозировал перемены в Кремле из-за Крыма

Если в результате контрнаступления украинской армии страна-террорист Россия потеряет контроль над оккупированным Крымом, это может стать поводом для отстранения от власти главы Кремля Владимира Путина. В зависимости от степени сопротивления его может ждать "почетная пенсия" или смерть.

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В таком развитии событий заинтересованы российские элиты. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, освобождение Крыма приведет к тотальному разрушению множества концепций, на которых базируется агрессивная политика Кремля. "Тогда вся концепция "русского мира", "защиты" русскоязычных в Украине, геополитического расширения, идеи контроля Причерноморья и Черноморского бассейна просто рухнет во всех аспектах – геополитическом, мифологическом, историческом, политическом и так далее", – убежден правозащитник.

Фейгин заметил, что рассчитывать на серьезное недовольство сдачей Крыма со стороны российского населения не следует. "Со стороны народа я не вижу никаких потенций к тому, чтобы возмутиться – ради чего тогда все жертвы, что мы и зачем".

В то же время он подчеркнул, что потеря Крыма может стать прекрасным поводом для российских элит, которые давно хотят смены первого лица страны.

"Во властном классе могут воспользоваться этим предлогом. Ведь они теряют от санкций, от перспектив военных трибуналов, ордеров на аресты и так далее. Собирались взять Киев за три дня, а тут уже и Крым потеряли. Зачем тогда вообще начинали? Можно сказать, что царь оказался никакой, он нас подвел, предал, подставил, поэтому нужно что-то менять", – сказал правозащитник.

"Разумеется, они несут такую же ответственность, как он, но это очень удобный повод для того, чтобы произвести эти перемены – отправить на почетную пенсию, а может и задушить. Тут уже в зависимости от того, как пойдут дела", – предположил он.

Как писал OBOZREVATEL, Европейский Союз намерен обсудить с партнерами по G7 планы о создании спецтрибунала по преступлениям России против Украины. Рассматривается также и вариант гибридного трибунала с участием украинских и международных судей.