Ядерна зброя в Білорусі виявилася пшиком. Вже кілька діб минуло як Путін разом з Лукашенком помпезно оголосили про дату розміщення на території Білорусі ядерної зброї – це має бути 7-8 липня – а світ ніяк не реагує на ці погрози. Захід вже не піддається на ядерний шантаж росії.

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А одним із найважливіших інструментів ядерної зброї – є можливість здійснювати психологічний та політичний тиск. Тобто ти можеш не застосовувати ядерну зброї, але всі гравці знають, що вона у тебе є, і, відповідно, ставляться з великою увагою до твоїх слів і інтересів.

Саму цей тиск Путін дуже часто застосовував в минулому. Памʼятаєте ці презентації з "суперракетою" із атомним двигуном, які особисто проводив Путін? Розмістити ядерні ракети під кордонами НАТО – це взагалі фантазія Путіна, яку він успадкував ще від Радянського союзу. І, треба сказати, це на Заході на декого діяло.

А зараз вже другу добу шукаю, бодай, якусь реакцію світу на анонс про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі – а її немає. Зовсім. Раніше Вашингтон хоч називав такий крок безвідповідальним. А зараз – тиша.

Путін втрачає ядерну зброю як інструмент шантажу. Бо для Заходу він давно став хоч ЩЕ і небезпечним, але ВЖЕ посміховиськом. За важливістю - це така сама подія як втрата газового шантажу на Європою. І тепер своєю "суперакетою" Путін може вражати хіба Лукашенка, який матиме на своїй території нову ядерну мороку.