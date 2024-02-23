Немного истории. 1979 год. Саддам Хусейн делает вид, что не может сдержать слезы — на собрании лидеров Баас он заявляет, что компетентные органы нашли "пятую колонну" внутри партии. И ему очень горько, что в партию пробрались изменники. Которые сорвали создание союзного государства — объединение Ирака с Сирией.

Люди понимают, что происходит и те, чьи фамилии называют, вскакивают со своих мест и начинают клясться в верности Саддаму, надеясь, что это их спасет, но военные арестовывают и выводят из зала 68 человек, объявленных предателями. Потом Хусейн поздравляет тех, кто все еще находился в зале, с их лояльностью. Смертельно испуганные люди аплодируют своему руководителю.

Двадцать два человека тогда были приговорены к расстрелу. Тем, кого оправдали, дали оружие и приказали расстрелять своих товарищей.

p.s.Все ведь это было уже множество раз. Надо же кого-то обвинить в проблемах. Якобинцы утверждали: "Францию со всех сторон опутали предатели, эти ядовитые насекомые, распространяющие бесстыдство, фальшь, подлость". И начали террор.

Сталин вычистил всю ленинскую гвардию, всех старых большевиков, все командование армии: "всюду предатели и вредители". И начал террор.

Один раз построенная машина террора постоянно требует новых жертв. Мясорубка не может крутиться вхолостую. Чекисты хотят жрать постоянно. Они смотрят на людей, как на корм. Артисты, блогеры, писатели, певцы, предприниматели, чиновники. Все, у кого есть деньги. Все, на ком можно получить новую звездочку. Путин сожрет страну изнутри. Он начал террор.