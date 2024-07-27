Путин сформировал вокруг себя 'новую элиту' из участников войны в Украине – росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин активно формирует вокруг себя "элиту" из числа оккупантов, воевавших против Украины. Военные преступники с точки зрения международного законодательства, а некоторые – и по факту судимостей за тяжкие преступления, они в РФ получают должности, льготы и выплаты.

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Среди "участников СВО" Кремль также отбирает новоиспеченных "представителей власти". Об этом идет речь в расследовании российского оппозиционного телеканала "Дождь".

Авторы расследования назвали оккупантов, отметившихся в войне против Украины, "новой элитой Путина". Пока значительная часть населения РФ прозябает в нищете и бесправии, из оккупантов формируется отдельная каста, которую российские власти осыпают выплатами, льготами и должностями в иерархии государства.

"Спустя два с половиной года после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в России образовалось новое сословие из военных и их семей. От государства они получают льготы и выплаты, объединяются по принципу "общей беды", а некоторые из них идут во власть с подачи того же государства. В своих выступлениях Владимир Путин неоднократно называл участников войны в Украине новой элитой, уверяя, что именно им можно передать управление страной", – отмечает "Дождь".

Журналисты также задались лежащим на поверхности вопросом: "Действительно ли российской властью в скором времени станут те, кто еще недавно принимал участие в захватнической войне с соседним государством?".

Посмотреть расследование полностью можно в YouTube-канале российского телеканала "Дождь".

Напомним, ранее в сети сплыли подробности резонансного расследования, посвященного тому, как российские командиры пытали и расстреливали своих подчиненных. "Порядки", царящие в 6 мотострелковой дивизии оккупантов, впечатлили даже российский следком. Против руководства дивизии в РФ возбудили уголовное дело по статьям о превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы и убийстве. Именно так командиры окупантов обращались с подчиненными из числа тех, кто "нарушал военную дисциплину и отказывался выполнять приказы".

Согласно данным следкома РФ, руководство указанной дивизии отдавало приказы арестовать, пытать и убивать своих военнослужащих.