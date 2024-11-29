Риторика Путина и его окружения вышла на пиковые показатели агрессивности. Если ранее кремлевский вождь наиболее резкие и нервозные заявления отдавал на откуп своим подельникам, то теперь его заставили самому официально стать на вершине лестницы эскалации. Объектами озверевших нападок традиционно является Украина и страны Запада. Именно с ними в Москве ассоциируют все беды с которыми сталкивается Россия на текущем этапе. Таким нехитрым образом легко можно переложить всю ответственность за деградацию ситуации внутри страны на внешних врагов. Путинская политика она не при чем. Новизны или откровений в таком подходе нет.

Видео дня

Виной бешеного пенообразования кремлевских бонз выступает самооборона Украины и ее стремление выжить под натиском российской машины смерти. Только ракеты и бомбы РФ приближают мир и безопасность, а вот когда прилетает законный ответ по военным объектам на российской территории ракетами ATACMS, то у главы МИД Лаврова резко обрывается терпение. Его заместитель, яркий выходец из лавровской "дипломатической школы" Рябков сулит США ужасающие дрожь и оторопь за вовлеченность в войну на стороне Украины. Даже довольно осмотрительный глава СВР Нарышкин радикализировался и завидя угрозу новому мировому порядку à la russe начал бить кулаками по столу, и вымогает у "вне региональных сил" принять июньский ультиматум Путина. Как-то странно звучат его обвинения, ведь с его же слов у России стратегическая инициатива на поле боя, а Украина вообще несостоявшееся государство.

На фоне указанных фоновых выпадов появляется сам Путин и находясь в гостях у лидера Казахстана Токаева делает свое астанинское стращание. Москва показала новые ракетные возможности, ударив "Орешником" по Днепру, и готова в пыль превращать цели на территории Украины, в том числе "центры принятия решений". Наверно ничего более "умиротворительного" со времен Гитлера не слыхал. Просто необъятная и неукротимая кровожадность. Наверно казахстанское руководство хотело под землю провалится из-за таких извержений агрессии российского тирана на их земле, тем более уже идет стремительное блокирование Казахстана с Китаем, который выглядит более надежным партнеров нежели Россия и воздерживается от ядерного шантажа.

Путин засуетился, когда речь зашла о нарушении им Будапештского меморандума и снятия преград для повторной нуклеаризации Украины. Он считает такой сценарий апокалиптическим. Кремлевскому вождю вторит его приспешник в рясе, патриарх Кирилл, призывающий не боятся ядерной войны с духовной точки зрения. Наоборот нужно мужественно стоять на своем и не боятся конца света.

Обозревая вышесказанные необходимо четко понимать: нестыковки в подаче масштабности украинской угрозы в речах российских функционеров говорят об тотальной искусственной природе их обвинений. Это дымовая завеса для отвлечения внимания от реальных проблем.

Из-за колоссальной милитаризации российская экономика быстро разрушается. Это особенно заметно по падению национальной валюты РФ. За неделю рубль потерял 8% стоимости. Пока рубль даже не нащупал дна, и растет паническое настроение россиян, ведь ожидается скачок инфляции.

На это накладываются два больных геологических удара по российским позициям. В Сирии активизировались суннитские повстанцы, которые проводят наступательную операцию в районе города Алеппо, и уже уничтожили свыше 120 военных армии Асада, генерала КСИР, в также ряд российских военных. Напуганный негативным развитием событий диктатор Сирии вылетел Москву за экстренной военной помощью.

Параллельно демонстранты в Тбилиси не дают покоя местным пророссийским властям, которые решили свернуть с пути европейской интеграции, чем вызвали массовые народные волнения. Видимо это и есть тот самый хаос на постсоветском о котором говорил Нарышкин.

Снежный ком проблем растет, и ресурсов совсем недостает для поддержания иллюзии глобальной российской мощи. Потому путинцы перешли к массированному паническому запугиванию.