Блог | Саша Сотник: Путин расчехлил самое страшное оружие массового поражения

Ренессанс зомбо-большевизма, который сегодня наблюдается в России, долго вызревал в постсовковом организме. Запрос на него несколько десятилетий вырастал из зерен унижений, брошенных Горбачевым, поскольку распад СССР произошел вопреки воле совковых масс. Они-то голосовали как раз за его сохранение, но история плюнула в их мохнатые морды и управила по-своему. И теперь совкопитеки мстят самой цивилизации, презирая и нарушая все возможные законы и демонстрируя поистине сектантскую верность утопической идее воскрешения давно подохшей советской империи.

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Путин расчехлил самое страшное оружие массового поражения: надежду для совкопитеков "вернуть все взад". Для полномасштабной картины торжества "совка" не хватает только последних элементов "военного коммунизма": "троек", концлагерей, расстрелов и продразверстки. Хотя элементы последнего уже есть: мохнатый гегемон активно щупает за вымя изрядно отощавший бизнес, оценивая уровень финансовой жирности. Под ружье ставят сотни тысяч дикарей, с ухмылкой мурлыкающих давно забытое, но такое родное, гегемонское: "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем". Раздувать приказано в буквальном смысле, выжигая землю Украины и не оставляя камня на камне.

Прав Борис Джонсон: если бы страны НАТО в свое время четко обозначили твердое намерение принять Украину в альянс, со сроками и "дорожной картой" – шансы избежать этой войны были бы гораздо выше. Именно уверенность в том, что трусливые и зависимые от российских энергоресурсов страны Запада отдадут Украину на откуп пещере, и сыграла ключевую роль в агрессии Кремля. Его предупреждали: и Столтенберг с Байденом, и Макрон с Шольцем, но Путин был убежден, что эти разговорчики – блеяние слабаков, не желающих войти в историю предателями Украины. Они ведь, по большому счету, уже предали ее однажды, в 2014 году, не вступившись за Крым и Донбасс и ограничившись имитационными санкциями. Вот и теперь плешивый Победиссимус был уверен, что Запад отползет, не решится на противостояние. А он повел себя иначе – и вовсе не из-за Украины. Коллективный Запад увидел в атаках на Киев, Харьков и Львов бета-версию будущих бомбежек Варшавы и Берлина, Парижа и Лондона. И даже Нью-Йорка с Вашингтоном.

Одиннадцать месяцев войны окончательно развеяли мифы об "угнетенном чекистами русском народе" и "хорошей русской оппозиции". Народец оказался тем же диким гегемоном, что и сто лет назад, только уже без прожилок аристократии, уничтоженных на расстрельных полигонах. А "оппозиция" явила собой сборище импотентных деляг, мечтающих о том, чтобы кто-нибудь со стороны расчистил для них путь к власти, после чего дал бы им рулить в свое удовольствие, имитируя запуск демократических процессов, как при дедушке Ельцине. Все, о чем они мечтают – это о повторении "благословенных нулевых", только не под путинским, а под их руководством. Но липким мечтам осуществиться не дано. Никто ни в Европе, ни в США больше не верит в россказни оппозиционных политических проходимцев. Прав новоизбранный президент Чехии Петр Павел: "Навальный - определенно не либеральный демократ, он еще один вид русского националиста". Так что без шансов: пещеру зомбо-большевизма будут зачищать – во избежание римейка "раздувания мирового пожара". "Каким бы ни был исход войны, у России, скорее всего, будут аналогичные амбиции, поэтому угроза никуда не уйдет", – заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Хотя война истощила российские войска, технику и боеприпасы, страны НАТО ожидают, что Москва попытается восстановить и даже укрепить свой военный потенциал, добавил он. То есть, понимание опасности пещеры дикарей и их неизлечимости, на Западе есть – и это уже хорошо. Какие бы дружелюбные мордочки ни корчил совкопитек – он все равно останется тем же генетическим отбросом, ментально не признающим законы цивилизации. Значит, бить будут больно, и по яйцам.

В 20-х числах февраля Кремль анонсировал выступление вождя с Посланием банде. Скорее всего, оно состоится там же, где и всегда – в здании Центрального выставочного здания Манеж. Конечно, было бы идеально накрыть их там всех одним ударом, посеяв панику на всех этажах бандитской вертикали. Ведь обезглавленная банда, как правило, разбегается. Побежит она в таком случае и с территории Украины – раз уж нет в живых ни фюрера, ни его замов, ни даже начальника Генштаба, и командовать больше некому. Но будем реалистами: никто такого удара по бандитам не нанесет. По крайней мере, сейчас. Совкам не дадут в лапы козырную карту, которой можно будет потом размахивать и вопить о подлом вероломстве Запада. Но сам факт готовящегося выступления подсказывает, что фоном для него может стать только эхо наступательных побед в Украине. Значит, волны шерстяного мяса ломанутся уже в ближайшие дни, в отчаянной попытке опередить обещанные Украине танки. А плешь-фюрер с трибуны должен внушить дикому плебсу мысль, что "все идет по плану, а цели спецоперации достигаются прямо сейчас". Кремль не допустит пораженческих настроений в годовщину вторжения.

Но зомбо-большевикам победы все равно не видать. Для обнуления всех успехов оккупантов ВСУ достаточно взять Мелитополь и выйти к Азовскому морю, отрезав рашистов от логистических линий, после чего – ударить по Керченскому мосту. И Крым можно будет возвращать, планомерно и методично уничтожая большевичьё на своей земле. Потеря Крыма умножит Путина на ноль. К сожалению, именно взятие полуострова может стать триггером для реализации ядерного сценария. Причем, скорее всего так и случится. Но кто не рискует – тот не побеждает. При этом важно понимать, что все решения для себя Путин уже принял. Он не может проиграть в этой экзистенциальной войне. Он пойдет до конца, каким бы страшным ни оказался финал лично для него, а на челядь ему наплевать. Пушистые старцы православного Талибана уже внушили ему мысль о великом месте в Истории. Так что оставим сопливые разговорчики о том, что "он не сумасшедший" слабонервным провинциалам. Путин безумен уже потому, что пошел против законов истории, попытавшись повернуть время вспять и оживить то, что уже давно умерло. У него получилось поднять из могилы орду зомбо-гегемонов. Но осиновый кол, выструганный в Украине, загонит ее обратно в склеп. И не позволит подняться оттуда никогда.