Путин присвоил звание героя России ликвидированному попу Васильеву, советовавшему россиянкам ''плодиться''. Фото

В стране-агрессоре России присвоили звание "героя" боевому попу РПЦ Михаилу Васильеву, которого ликвидировали на войне в Украине. До того, как его уничтожили украинские воины, он призывал российских женщин рожать побольше детей, чтоб их было не жалко отправлять воевать.

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Соответствующий указ о награждении циничного попа-оккупанта за убийства украинцев подписал российский диктатор Владимир Путин. Соответствующие фото опубликовал на своем канале в Telegram полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Тут на Московии агенту ФСБ Васильеву за убийства украинцев звание "героя" присвоили. А вы в воскресенье снова пойдете в филиалы ФСБ в Украине – к московским попам?" – написал "Штирлиц".

В тексте путинского указа сказано, что звание "героя России" Васильеву присвоили "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга". По факту, эту посмертную "награду" поп получил на захват чужих территорий, разрушение городов и убийства женщин и детей.

Ранее сообщалось, что оккупанта ликвидировали в ноябре 2022 года на войне в Украине. На месяц до гибели в эфире одного из пропагандистских каналов у Васильева попросили дать совет россиянкам, которым приходиться отправлять на войну в чужую страну сыновей. Он сказал, что женщины в РФ должны плодиться, чтобы "не так страшно" было расставаться с детьми.

"Каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить много детей. Если дама исполняет эту заповедь божью "Плодитесь и размножайтесь", то, ребеночек у нее будет не один. А значит, ей будет не так больно и страшно с ним расставаться", – сказал Васильев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский священник РПЦ МП обстрелял украинцев из ручного гранатомета с позиции армии террористов страны-агрессора. Военное преступление он совершил со словами "Христос Воскрес!".

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