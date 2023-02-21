Путин присвоил почетное звание бригаде, чей 'Бук' сбил малайзийский Boeing

Президент России Владимир Путин наградил 53-ю гвардейскую зенитную ракетную бригаду за участие в так называемой специальной военной операции в Украине. За участие в разрушении мирных городов и убийстве граждан диктатор присвоил своим солдафонам звание героев.

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Об этом сообщили российские СМИ. Путин посчитал, что они отличились на поле боя особым мужеством, отвагой и патриотизмом.

Отмечается, что именно эта бригада фигурирует в деле о сбитом над Донецкой областью лайнере Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года. Прицельный удар из ЗРК "Бук" повлек гибель всех 298 человек на борту Боинга МН17.

"Присуждают звание российскому подразделению за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества", – указано в распоряжении, подписанном Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, диктатор Путин во время своего выступления 21 февраля совершенно предсказуемо начал объяснять причины для объявления "СВО". Спустя год после полномасштабного вторжения, череды неудач, потерь и проигрышей, кремлевскому тирану продолжают мерещиться неонацисты и ядерные лаборатории в Украине.

Лидер КНР Си Цзиньпин в ближайшие месяцы готовится посетить Москву, чтобы провести саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка призвана дать толчок мирным переговорам и положить конец войне в Украине.