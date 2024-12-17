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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Народний депутат України

Блог | Путин принял решение отказаться от переговоров на ближайшие месяцы

Путин принял решение отказаться от переговоров на ближайшие месяцы

Сегодняшняя (16 декабря – Ред.) конференция Путина и Белоусова означает следующее:

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Путин принял решение отказаться от переговоров. Как минимум на ближайшие месяцы. Это произошло после консультаций Медведева в Пекине, и КНР готовы в этом поддерживать Россию. Китай, судя по всему, хочет, чтобы Трамп обратился к нему с просьбой усмирить Путина и потому ждет. Это если коротко.

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