Сегодняшняя (16 декабря – Ред.) конференция Путина и Белоусова означает следующее:

Видео дня

Путин принял решение отказаться от переговоров. Как минимум на ближайшие месяцы. Это произошло после консультаций Медведева в Пекине, и КНР готовы в этом поддерживать Россию. Китай, судя по всему, хочет, чтобы Трамп обратился к нему с просьбой усмирить Путина и потому ждет. Это если коротко.