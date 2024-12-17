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Блог | Путин принял решение отказаться от переговоров на ближайшие месяцы
Сегодняшняя (16 декабря – Ред.) конференция Путина и Белоусова означает следующее:
Путин принял решение отказаться от переговоров. Как минимум на ближайшие месяцы. Это произошло после консультаций Медведева в Пекине, и КНР готовы в этом поддерживать Россию. Китай, судя по всему, хочет, чтобы Трамп обратился к нему с просьбой усмирить Путина и потому ждет. Это если коротко.
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