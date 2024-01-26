Путин очень любит символы. Он реально помешан на этом. Даты, цифры, исторические аналогии – все это часть его мышления.

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И вот сегодня произошло важное символическое событие: идеолога и основателя "русской весны" Гиркина – приговорили к 4 годам тюрьмы. Сатурн пожирает своих детей.

Заключение Гиркина – это символ крушения всех этих начинаний "возвращение исконных русских земель", "вставание с колен" и тп. К сожалению, нам украинцам это трудно увидеть, потому что именно мы перемалываем путинскую орду. Но с дистанции каких-то американцев или бритов – армия, которая не может 4 месяца взять небольшой населенный пункт – вызывает ироническую улыбку.

Горкин в тюрьме это ироническая насмешка над всеми идеологическими патриотами и имперцами России. Впрочем, ситуация может стать еще более ироничной, если он уйдет на фронт как зэк.