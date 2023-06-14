Путин поначалу хотел жить как Берлускони. Роскошь, хорошее вино, девочки; "яхты, рауты, вояжи"; периодически посиделки с другими сильными мира сего.

Видео дня

Так он и наслаждался жизнью первое время у власти.

Но Россия - не солнечная, весёлая Италия. В стране Ивана Грозного, Достоевского и Сталина не принято радостно жить и ставить перед собой рациональные цели. Здесь, если уже попал на трон, надо стать ужасом для всего мира, заставить соседей ненавидеть и бояться тебя. Тогда войдёшь в историю как "великий государь".

"В Кремле не надо жить" - писала Ахматова. "Там древней ярости еще кишат микробы: Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы, И Самозванца спесь — взамен народных прав".

Путин подхватил в Кремле вирус российской исторической хтони, который с причмокиванием съел его мозг.

В 2012 году Берлускони говорил, что Путин "считает его почти своим старшим братом". Мелкий питерский гопник явно ориентировался на пример своего итальянского друга, хотел быть таким же вальяжным мафиози и богачём, прожить долгую полную удовольствий жизнь и умереть в своей постели в роскоши, среди любовниц и слуг.

Но разум оставил российского диктатора. Он начал кровавую игру, которая ему явно оказалась не по силам, возомнил себя новым Петром 1 и Сталиным в одном флаконе, оставаясь при этом мелким гопником и вором. В результате его ждёт совсем другой, чем у "старшего брата", финал: умрёт, ворочаясь на жёсткой койке в Гаагской тюрьме, или растерзают собственные холуи.