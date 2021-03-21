Путин похвастался прогулкой на вездеходе по тайге. Фото и видео

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу провел выходные в одном из регионов Сибири и прокатился на вездеходе.

Кроме того, они прогулялись пешком, рассматривая местность. Соответствующие фото и видео опубликованы на сайте Кремля (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Шойгу также показал главе государства свою мастерскую, где он занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.

Шойгу также показал главе государства свою мастерскую Сайт Кремля

На кадрах видно, как президент и министр катаются на вездеходе, за рулем которого находился Путин. Также они посреди леса пили чай и гуляли пешком по тайге. На некоторых фото мужчины были одеты в одинаковых костюмах из кожи и меха.

Путин провел выходные в Сибире Сайт Кремля

Путин и Шойгу провели выходные вместе Сайт Кремля

Путин и Шойгу прогулялись по тайге Сайт Кремля

Путин провел время в одном из регионов Сибири Сайт Кремля

Напомним, ранее президент России Владимир Путин проехался в Бишкеке (Киргизия) на созданном лично для него лимузине Aurus Senat. Такая помпезность вызвала смех и негодование в сети.

Путин оконфузился во время встречи с победителями Универсиады. Во время обращения к ним охранник президента загородил обзор для камеры, поэтому главе РФ пришлось вмешаться в ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин заявил, что Россия создала "уникальные системы наступательного оружия, которых нет в мире, чтоб никому не пришло в голову напасть на Москву".