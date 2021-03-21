Путін похвалився прогулянкою на всюдиході по тайзі. Фото та відео

Президент Росії Володимир Путін разом з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу провів вихідні в одному з регіонів Сибіру і проїхався на всюдиході.

Крім того, вони прогулялися пішки, розглядаючи місцевість. Відповідні фото та відео опубліковано на сайті Кремля (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як розповів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, Шойгу також показав главі держави свою майстерню, де він займається обробкою сухих дерев, роблячи з них різні вироби.

Шойгу також показав главі держави свою майстерню Сайт Кремля

На кадрах видно, як президент і міністр катаються на всюдиході, за кермом якого був Путін. Також вони посеред лісу пили чай і гуляли пішки по тайзі. На деяких фото чоловіки були одягнені в однакових костюмах зі шкіри та хутра.

Путін провів вихідні в Сибіру Сайт Кремля

Путін і Шойгу провели вихідні разом Сайт Кремля

Путін і Шойгу прогулялися по тайзі Сайт Кремля

Путін провів час в одному з регіонів Сибіру Сайт Кремля

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін проїхався в Бішкеку (Киргизія) на створеному особисто для нього лімузині Aurus Senat. Така помпезність викликала сміх і обурення в мережі.

Путін осоромився під час зустрічі з переможцями Універсіади. Під час звернення до них охоронець президента загородив огляд для камери, тому главі РФ довелося втрутитися в ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін заявив, що Росія створила "унікальні системи наступальної зброї, яких немає у світі, щоб нікому не спало на думку напасти на Москву".