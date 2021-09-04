"Путин – палач Беслана!"

3 сентября – 17-я годовщина одной из самых кровавых и бесчеловечных "антитеррористических операций" Владимира Путина. Нам надо вспомнить об этом, потому что вот такими терактами Путин укреплял свою власть в России, и такие же террористические операции Путин применяет сейчас для подрыва изнутри и влияния на власть в Украине.

В этот день 17 лет назад российский спецназ и армия пошли на штурм школы в осетинском городке Беслан. Российские спецслужбы, армия и милиция беспрепятственно пропустили в Беслан отряд чеченцев, который 1 сентября захватил 1128 человек в заложники. Операция была бездарная, точно также как во время "антитеррористической операции" в Москве на Дубровке в 2002-м - с применением танков, пулеметов и огнеметов. Российские генералы перебили чеченских боевиков вместе с заложниками – погибло 320 мирных жителей, 13 сотрудников силовых структур и 32 захвативших школу боевика. Более 800 человек были ранены, из них 141 стали инвалидами. То есть почти все до единого заложники погибли или получили ранения в результате "антитеррористической операции".

Видео дня

Расследование трагедии в России проводилось с полным пренебрежением мнением семей погибших и раненых, только чтобы оправдать руководство РФ.

Поэтому более 400 выживших заложников и родственников погибших и раненых подали коллективный иск против России в Европейский суд по правам человека, из-за применения тяжелого вооружения по школе. Общественные организации "Матери Беслана" и Голос Беслана" заявили, что причиной массовой гибели и ранений всех заложников стала жестокая атака российских силовиков и обстрел тяжелым вооружением. В 2017-м люди выиграли иск, ЕСПЧ признал бездарную операцию нарушением прав человека. Однако Минюст России отказался выполнять решение ЕСПЧ - мнение россиян ничего не стоит для руководства России, которое само проводит террористические операции в соседней Украине.

В 2016-м году матери погибших детей в Беслане – Эмилия Бзарова, Жанна Цирихова (также была заложницей и видела события изнутри), Светлана Маргиева (также была заложницей), Элла Кесаева, Эмма Бетрозова, провели акцию протеста на месте сгоревшей школы. Акция проходила под лозунгом "Путин - убийца Беслана!". Матери не испугались угроз. Акцию разогнала полиция, всех участниц акции задержали. Очевидно, что замалчивание правды о Беслане – это в России государственная политика.

Путин поощряет терроризм в подвластной ему стране, и действует такими же террористическими методами против других частично оккупированных стран – против Украины, Молдовы, Грузии, против восставших Ичкерии и Дагестана.

Любые акции протеста в России по Беслану разгоняются мгновенно, поскольку любые несогласованные с властями митинги, в отличие от Украины, полностью запрещены.

Палач не позволяет, чтобы жертвы напоминали ему о том, на чьих руках кровь их детей.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.