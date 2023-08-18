В Кремле опасаются говорить о главной теме предстоящих месяцев – выборах президента России. До сих пор нет понимания будет ли Путин выдвигать себя на пятый срок. Здесь моментально всплывают острые вопросы, раскалывающие и без того крайне фрагментированную правящую группировку.

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Начать следует со сценария трансфера власти. Сейчас он видится практически нереальным, как минимум по причине отсутствия раскрутки желаемого преемника Путина. В тоже время, объективный ход политических процессов буквально взывает к здравому рассудку с мыслью о необходимости обновления хотя бы ради сохранения остаточной стабильности системы. Нужен цикл смены кадров на руководящих позициях, вливание молодой крови. Был бы ум бы у Путина – ушел бы на покой и с высоты накопленного опыта из-за кулис направлял молодых преемников. Но не чувствует Путин к себе уважения, не верит в наличие авторитета среди окружения, для самосохранения после отъезда из Кремля, а потому, будучи жалким и мизерным существом, цепляется за власть.

Путч Пригожина окончательно свернул шею сценарию трансфера, и оставил на игровом поле только вариант "Путин 5.0".В какой-то степени восстание ЧВК "Вагнер", вне зависимости от его истинной подноготной, четко показало масштабы запроса на перемены, исходящего из недр российского общества. Простые россияне с интересом наблюдали и прокручивали пасьянсы на предмет того кто может оказаться новым хозяином страны? Людям в принципе плевать, как будут звать следующего узурпатора, а это означает тотальное обесценивание символического капитала Путина.

Причиной ситуации выступает пресловутый "пеньковый референдум" 2020 года. Уничтожив основы конституционного устройства России, сам вождь оказался беззащитным. Здесь уместно вести речи об африканизации политического развития страны, под которой следует понимать лояльность населения к антиконституционному захвату власти в будущем, вероятно военными, и он становится все более вероятным.

Именно из-за этой угрозы ФСБ проводит операцию по ликвидации любых мало-мальски харизматических командиров в рядах ВС РФ. Из игры полностью вывели еще недавно героического генерала "Армагеддона" Суровикина, который теперь напоминает то, чем он по сути и был, посредственность, сделавшую карьеру самыми брутальными методами. Пока Суровикина не грохнули, но контора работает без шума и пыли, и через несколько месяцев амбициозный путчист повторит судьбу скончавшегося намедни генерала "СВО" Жидко.

Совет от Лубянки всем офицерам в звании старше полковника быть серыми и безинициативными, и показательно молиться до исступления на Путина. Только так ты будешь полезен отечеству.

Изложенные мысли отражают масштабы пессимизма, который ширится во всех слоях российского общества. Еще два срока Путина совсем уж никак не ассоциируются с чем-то хорошим и светлым. Наоборот, маячит проблема еще одного потерянного поколения и тотальной деградации интеллектуального потенциала РФ. Здесь имеется не только социальный, но и экономический подтекст.

В России бешеными темпами происходит люмпенизация, тогда как средний класс просто вымер, подобно динозаврам. Правительство имитирует курс на ситуативно снижение бедности, раздавая социальные подачки нищим и выплаты участникам вторжения в Украину. Параллельно происходит усиление инфляционных процессов, пожирающих розданные с барского плеча деньги.

Стратегия Путина состоит в очередном подкупе люмпенов, которые своими голосами должны отсрочить его падение. Но люмпен как опора плох всем: переменчив, ленив, глуп, неверен. Он постоянно требует к себе внимания, ничего не создавая и давая взамен. Люмпенизация всегда ведет к одному и тому же плачевному результату.

Вспомним, как подобными методами заигрывания с люмпенами действовал в 1930-х гг. Гитлер, стремясь обеспечить себе абсолютную власть. Чем закончился для Германии гитлеризм всем отлично известно, нечто подобное ожидает и Россию после неизбежного окончания путинского затмения.