"Путин, нужно бороться с коррупцией и бедностью, а не с Украиной": в Москве мужчина устроил одиночный пикет рядом с Кремлем. Фото

В Москве 20 января мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом, выступив против войны в Украине. Акцию неизвестный устроил недалеко от Кремля.

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Фотографию россиянина на фоне храма Василия Блаженного в центре столицы РФ обнародовал один из российских Telegram-каналов. О судьбе активиста по состоянию на вечер пятницы, 20 января, ничего не известно.

В руках у мужчины был желтый плакат с надписью-обращением к диктатору Владимиру Путину:

"Путин! Надо бороться с коррупцией и нищетой, а не с Украиной, НАТО и Навальным".

Напомним, что ранее российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко заявлял: недовольство в России из-за больших потерь оккупантов в Украине растет, но пока есть силовики Путина, протесты не имеют ни единого шанса.

Абсолютное большинство митингов в РФ заканчиваются задержаниями и разгонами. К участникам акций "правоохранители" регулярно применяют физическую силу, но очевидцы не спешат геройствовать, зачастую просто снимая происходящее на телефоны.

Например, жестокие задержания произошли в столице РФ на Новый год. Полиция паковала в автозаки и митингующих, и случайных прохожих.

Как писал OBOZREVATEL:

– Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что есть данные, свидетельствующие о начале внутреннего саботажа в стране-агрессоре, в частности из-за развязанной против нашего государства войны.

– Ранее в Москве неизвестный партизан повредил известную Z-инсталляцию. Он залил ее красной краской, символизирующей кровь.

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