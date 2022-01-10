Путин не смог выговорить имя президента Казахстана: тот сделал вид, что ничего не заметил. Видео

Глава Российской Федерации Владимир Путин "забыл", как зовут его казахстанского коллегу. Президента этой страны Касыма-Жомарта Токаева он назвал "Кемелом Жомартовичем".

Это произошло в ходе заседания Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Оно проходило онлайн 10 января, кадры распространил Telegram-канал Readovka (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На ролике слышно, как Путин неправильно произносит имя Токаева. При этом последний сделал вид, что ничего не заметил.

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Также сообщается, что на онлайн-заседании ОДКБ 10 января, в день объявленного в Казахстане национального траура по жертвам протестов, был еще один казус.

В частности, президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования казахстанскому народу и внезапно отключился от конференции.

"После этого Пашинян (Никол, премьер-министр Армении. – Ред.) заявил о технической ошибке. А пока восстанавливали связь, Лукашенко (Александр, самопровозглашенный глава Беларуси. – Ред.) успел отпить из кружки", – добавляют в сети.

В сети пишут, что Путин не впервые как-то "пренебрежительно" отзывается о Токаеве. Так, на ежегодной пресс-конференции в декабре, говоря о бывшем и нынешнем лидерах Казахстана, он вспомнил полное ФИО Назарбаева, а Касыма-Жомарта, являющегося главой страны с 2019 года, назвал просто "новым президентом" (с которым при этом у него сложились "очень близкие, дружеские отношения").

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протесты в стране "попыткой государственного переворота". По состоянию на 10 января в городах продолжались "зачистки", вместе с тем начались "загадочные" смерти высокопоставленных силовиков. Подробнее читайте по ссылке.