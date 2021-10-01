Путин назвал главных врагов страны: оказывается, это – бедность, а еще проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Почему через 21 год абсолютной власти Путин не справился с бедностью, походя разрушив целые государственные институты – бункер-брехло уточнять не стало. За него это объяснят всякие Клишасы да Милоновы.

Просто кругом одни враги, иноагенты-вредители да шпионы нежелательные. Это они проникли, обгадили подъезды, разрушили медицину, разворовали бюджеты и отчитались перед Западом о сделанной работе. Но Путин полон сил. Он призывает чинуш-трудоголиков сомкнуть ряды перед задачами, и подготовиться к новым прорывам.

Первый прорыв намечен в системе ЖКХ. Россиян ожидает реформа тарифов на жилищно-коммунальные услуги, под предлогом оплаты модернизации инфраструктуры, доставшейся в наследство от СССР и износившейся до предела. При всех оговорках о благих намерениях – не сомневайтесь: новые тарифы ударят по карману каждого, сбросив в пропасть нищеты внушительную долю населения, едва сводящего концы с концами. Реформу проводить необходимо еще позавчера: коммунальные сети "уже давно не отвечают требованиям энергоэффективности и экологичности", а в ряде регионов их износ превышает 70% и даже 80%. Но что мешало провести реформу 10 или 15 лет назад? Тогда нефтедоллары текли рекой, но путинская братва тупо набивала ими свои карманы, не веря собственному счастью. Терпилам велено приготовиться: грядет серия государственных телодвижений, отжимающих ваши тощие карманы.

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Помимо строительства опустошительных планов в сфере ЖКХ, правительство пытается потушить инфляционный пожар, охвативший рынок продуктов питания. С начала года, даже по данным лукавого Росстата, мясо курицы в розничной продаже подорожало на 18,5%. В годовом выражении курятина стоит на 23% дороже, чем год назад, втрое опережая потребительскую инфляцию и почти вдвое - все прочие виды мяса, цены на которые выросли на 12-13%. Минсельхоз РФ сообщил о достигнутой договоренности с производителями мяса птицы о поддержании стабильных цен до конца года. Насколько это выполнимо и что будет с ценами в январе – никто не знает. Ведь фиксация цен приводит к дефициту, очередям и в итоге – полному исчезновению продукта с прилавков. Такое уже проходили в СССР, но ведь именно туда и стремится сплоченный коллектив россиян, не так ли? Заход на второй "советский" круг обернется повторением пройденного. Если история ничему не учит – приходится блуждать по старым граблям, повторно набивая себе шишки. Просто удивительно: насколько надо быть тупым, чтобы переться голосовать за коммунистов по призывам мутных вождей, исправно сливающих гэбухе ваши личные данные и вас самих? При этом уже через пару дней вождь красножопых – пресыщенный буржуа Зюганов – на онлайн-встрече с заклятым врагом навальнистов Путиным клянется ему в верности и пожизненной любви. Почти по Хармсу: "Я – оппозиция" - "А по-моему, ты – говно!" - "Бордель закрывается, мы все подцепили политический сифилис!"

Система, громоздящаяся на электоральных пеньках, подтвердила свою устойчивость. Теперь необходимо провести интеллектуальную заморозку, поместив информационное поле в криогенную камеру Рунета. Планово протрезвевший Медведев анонсировал возможный запрет иностранных IT-платформ и соцсетей. Как бы ни виляла грязным хвостиком директриса YouTube Сьюзан Воджицки, обещая сделать все возможное для работы сервиса в России – гангстерам нужен полный контроль над платформой. Они хотят полного владения, а чтобы сама Воджицки превратилась в дворовую девку. Вряд ли Гугл, Фейсбук и Твиттер согласятся исполнять эту роль, а это означает неизбежное вышвыривание данных платформ из России.

Прошедшие выборы в Германии также ведут к осложнению отношений. Если новым канцлером станет Олаф Шольц – он обязательно сформирует коалиционное большинство в Бундестаге, после чего соглашательская политика Меркель в отношении России будет подвергнута жесткой ревизии. Шольц – не Шрёдер, и его прагматичное отношение к Москве перевесит дипломатические политесы. А поскольку Германия – крупнейшее государство Евросоюза, то эпоха мягких улыбок со стороны Европы очень скоро закончится. Шольцу не подаришь цветы и не смутишь сальным анекдотом от Штази. Газпромовские кульбиты демонстрируют готовность Кремля жестко давить на Европу посредством цен на энергоресурсы. Пропагандисты воют на болотах о неизбежном замерзании ЕС грядущей зимой, а пропутинская Венгрия подписывает 15-летний контракт на поставку "Газпромом" топлива в обход Украины. Все плешивые обещания насчет Украины – ложь, а Путин не успокоится, пока не оттяпает львиную долю ее территории – вплоть до Черного моря. И подготовка к войне идет полным ходом. Наблюдатели отмечают, что Путин не торопится выводить войска из Беларуси после окончания учений "Запад – 2021", и это – серьезный звоночек для ЕС. Для внешней агрессии бункерного крокодила на данный момент открыто несколько направлений: страны Балтии, Польша, Украина. Ключом для такого удобства стала Беларусь, с территории которой вторжение наиболее оптимально. При этом Украина может получить сразу три фронта: со стороны России, Беларуси и оккупированного Крыма. Командующий украинскими объединенными силами в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев высказал уверенность в том, что Россия готова начать боевые действия и развернуть вторжение в Украину по первому путинскому щелчку. Заигравшийся в геополитику диктатор не смотрит на демографическую катастрофу внутри страны, вызванную смертностью от коронавируса, а имитация озабоченности нищетой россиян – демонстрация крокодиловых слез перед жертвоприношением. Денег нет? – ступайте за трофеями! Ведь были же золотые времена мародерства в 2008-м, с отражением счастливой морды дикаря в грузинском унитазе!

Майское предупреждение Байдена об опасности вооруженного столкновения с большим государством – не пустой звук. США испытали гиперзвуковую ракету: они тоже готовятся, играя на сдерживание бункер-вояки. Так что слова о "неустанной дипломатии" - завеса, с помощью которой США пытаются выиграть время. Но его все меньше, а война все ближе. И чем глубже зарывается лубянский фараончик – тем неизбежней адский рай.

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