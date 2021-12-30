Теперь понятно, как можно избавиться от Навального с его надеждами что-то изменить в России. Не нужно Навальному шить срок за сроком по абсурдным обвинениям — это дурно пахнет. Нужно просто выпереть его из страны, как это делали в СССР со всякими диссидентами. По традиции эффектно называть законы, как закон Магнитского, как людоедский закон "Димы Яковлева", который был принят в этот день восемь лет назад, нынешнее предложение Путина я бы назвал "Законом Навального", потому что, поначалу, по нему Путин будет уничтожать всё живое вокруг себя, а потом Запад так назовёт свой санкционный закон против тех, кто его придумал в России.

Итак, что важно знать о предложении Путина. Там он элегантно решает вопрос как разобраться с неугодными и оппозицией. Если посмотреть на ежедневные приговоры, то они выносятся по статьям связанными с экстремизмом. Поэтому, в предложение Путина внесены важные, для уничтожения оппозиции, пункты, а именно: Организация экстремистского сообщества и финансирование экстремистской деятельности, оправдание или пропаганда терроризма и совершение террористической деятельности и склонение к таковой. Это главные пункты, ради чего всё это предлагается. Думаю, искушенный читатель понимает, как это будет работать. Сотни, если не тысячи молодых людей после приговоров будут лишаться гражданства и вышвыриваться… Кстати, а куда?

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Вот тут-то и начинаются трудности.

Во-первых, у Путина под ногами болтается Конституция, которую он-то изменил, но не 6-ю статью, которая запрещает лишение гражданства. Но ладно, это можно преодолеть очередным голосованием на пеньках, если народу объяснить, что все беды России из-за этих отщепенцев. Народ радостно проголосует, нет сомнений.

Но есть еще одна проблема, — так называемая "Конвенция о сокращении безгражданства", подписанная еще в 1961 году, в которой запрещается делать из граждан любой страны лиц без гражданства.

И действительно, куда выпрет Россия лишённых гражданства? В Беларусь? В Германию? В США? А что, уже с кем-то договорились? Так скажите, и вся молодежь сразу начнёт заниматься "экстремистской деятельностью", чтобы её побыстрее, без особых трудностей, отправили в какую-то Германию, где она приживётся и навсегда забудет про свою прекрасную родину.

Короче говоря, не бывает простых решений, или, как говорят в американских боевиках, "так это не работает!" Но чего не сделаешь в нарушение законов, правил и здравого смысла, чтобы Навальный и его почитатели растворились как растворимый кофе. Без осадка.

Конечно, Путин все вопросы решит ровно так, как он все решает — он просто выйдет из всех соглашений, да и дело с концом. А чтобы молодёжь не сомневалась в намерениях Кремля, товарищ Зорькин, глава Конституционного суда, заявил, что введение моратория на смертную казнь в 96-м году, стало уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию и допустил возврат смертной казни.

Короче — либо вали, либо… И не важно, что Зорькин выставляет российское правосознание как людоедское, тут важно петь с Путиным в унисон.

Тут я ничего не пишу о будущем России, я его не знаю. Но его строят ровно так.

Интересно, что получится?