К журналистам издания "Проект" пришли с обыском, чтобы пресечь публикацию о криминальных связях и доходах министра Колокольцева. То, что "мусорьё" в России давно превратилось в зверьё – общепризнанный факт. Так почему менты поголовно – криминальные ублюдки, а их главарь Колокольцев – белый и пушистый? Если мент сфокусировал на вас свой бычий взгляд – либо немедленно уйдите из зоны видимости, пока он вас не зажевал, либо готовьтесь к серьезным неприятностям.

Многочисленные видео на тему ментовского беспредела вызывают негу: какие, все-таки, тупые в России скрепыши-некасальщики! Им лет 15 кряду в уши орали о том, что страна превращается в "зону" беспредела, что криминал сращивается с властью, что сама власть мутирует в фашистскую, а они – знай себе, жевали да блеяли: "Политика – грязное дело, нас это не касается и от нас ничего не зависит". И вот, наконец, коснулось. Их активно крутит очередной звероящер в погонах, выламывая руки, а они достают из карманчиков смартфоны, снимают и верещат: "Что вы делаете? Я вас засужу! Вы не имеете права!" Наблюдаешь и удивляешься уровню тупости: какой тебе суд, бедолага? – суда в этой пещере уже давно нет. Просто тебя, наконец, коснулось, за тобой пришли. Это как раз тот самый момент, когда судьба постучалась в твою дверь со счетом за все содеянное. Ты, конечно, будешь утверждать, что ничего такого не делал, но это и есть твой главный грех: трусливое бездействие, по причине которого некогда подающая надежды страна превратилась в фашистский анклав с озверевшими карателями. Ведь уже в начале 2000-х, когда к власти пришел КГБшный упырёныш, появились первые признаки террора: "Не ругай власть – не будет неприятностей на работе". Это были первые удары колокола, который звонил конкретно по тебе. Со временем они превратились в набат, но ты заткнул уши, чтобы ничего не слышать. Тебе перепадали капельки от внезапно пролившегося на Россию нефтяного дождя. Ты с увлечением ловил их, убаюкивая совесть тем, что ты – "человек маленький, и тебе просто надо кормить свою семью". Вот ты и откормил ее. Жирный корм получился для фашистской Годзиллы и ее силового выводка. А эти твари – неблагодарные, и не насытятся никогда.

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Однажды почувствовав свою всесокрушающую силу, система быстро трансформируется в тоталитарную. В новостях только и слышно: "Путин запретил", "правительство ужесточило", "граждан обязали", "бизнес заставили". Это война, господа выживальщики. А в условиях пандемии – война на несколько фронтов. И это только внутри пещеры. А ведь есть еще и внешняя цивилизация, уставшая от людоедских плясок пещерных обитателей. Министр Лавров следом за Путиным тоже ударился в писанину и разразился статьей о "насаждении Западом тоталитаризма в мировых делах" и его "имперской, неоколониальной позиции по отношению к другим странам". Ярославна со Смоленской площади сквозь рыдания обвиняет Запад в нежелании удовлетворять людоедские хотелки ФСБшников. Похоже, Запад этот начал о чем-то догадываться, и перестал собирать консилиум с целью увещевания бункер-помешанного. Встреча с Байденом была технической: глава Белого дома передал пацанве список недопустимых действий и расфокусировал внимание, пока братва не гадит. А неровное дыхание Меркель с Макроном было подавлено холодной реакцией лидеров стран Евросоюза. Никто не захотел встречаться и заглядывать в рыбьи глаза питерской кильки. Эта демонстрация презрения отозвалась нестерпимой болью в душе МИДовской лошадки. А тут еще и посол Салливан заявил, что Посольство США с 1 августа прекращает выдачу виз гражданам России. Путинистов не просто закатывают вручную – их заливают бетоном извне, оставляя небольшую кротовью нору в сторону Китая.

Все эти действия по окончательной изоляции фашистского анклава уже отзываются возгонкой милитаристской истерики внутри бункер-Раши. Неугомонный Сатановский трясет бородой, предвещая скорую войну с Западом, в которой "надо побеждать". И, если внимательно присмотреться к происходящему, можно увидеть цепь событий, в которых просматривается логика уже идущей войны. История с пандемией, быстро изобретенным "Спутником" и принудительным вакцинированием населения очень напоминают не биологический Чернобыль, а именно – первую мировую биологическую войну, начатую отнюдь не Китаем. Недаром незадолго до пандемии Путин хвастался, что Россия обладает неким оружием, которого "нет ни у кого в мире". Уж не о коронавирусе ли шла речь? Ведь, "если драка неизбежна – бей первым", а уж чем именно бить – другой вопрос.

Ради чего кремлевская фашня могла затеять такую био-войну? Во-первых, проредить население Китая и выставить Пекин перед миром в роли очевидного "автора вируса", что принесло бы многочисленные политические и экономические последствия для Поднебесной; во-вторых, ослабить экономику Запада, что частично удалось; в-третьих, оттянуть время и подготовиться к горячей фазе столкновения с цивилизацией. Внутренняя причина еще очевиднее: сокращение больного и пожилого населения внутри России ради ослабления финансового давления на бюджет, превращенный в бандитский общак. Патрушев не скрывает удовлетворения предварительными результатами: "Мы стали свидетелями того, как в считанные месяцы государства закрывали границы, отворачивались друг от друга, вводили заградительные торговые и санитарные барьеры". По мнению старого гексогенщика, "пандемия способствовала росту числа проявлений национализма, шовинизма, разных форм светского и религиозного экстремизма и росту военно-политической напряженности между странами", а этот хаос также на руку чекистской фашне.

Сам же вирус – идеальное оружие в войне нового поколения. Это оружие не причиняет разрушений инфраструктуре, не наносит непоправимого вреда флоре и фауне, ибо "заточено" только на уничтожение человеческой популяции – и то не всей, а соответствующей определенным характеристикам. Вирус убивает пожилых, ослабленных хроническими заболеваниями, отягощенных лишним весом и т.д. При этом каждый новый штамм срабатывает как невидимая бомба, уничтожающая сотни тысяч людей на планете. Не нужны средства доставки – вирус все делает сам: мутирует, переносится на другой континент, выкашивает часть популяции. А главное – его не видно, как пресловутый пугающий ядерный гриб на горизонте. Просто новый штамм, и просто новый взрыв смертности со штабелями трупов. Идеально!

Вы, конечно, спросите: какой смысл Путину начинать такую войну, когда сама Россия страдает от вымирания? А какой был смысл Сталину дружить с Гитлером, если в результате такой "дружбы" погибло более 42 млн. граждан СССР? Вот вам и ответ: в красно-коричневом Ублюдистане всегда плевали на человеческую жизнь. Миллионом больше – миллионом меньше – бабы еще нарожают! И второй вопрос: рано или поздно – правда всплывет, и человечество нащупает уши, робко торчащие за спец-вирусом. Как поведут себя его создатели? Ответ на этот вопрос поистине страшен: "А зачем нам мир, в котором нет места России?" Возражения о детях, женах и любовницах не принимаются: они отправятся в рай, а вы просто сдохнете. Сестра Шойги уже в раю, и о чем тут жалеть, если ей там хорошо?

Так что двум смертям не бывать, одной не миновать. На миру она красна, и пред нею все равны. Вперед, навстречу суициду!

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