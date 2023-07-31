Путина очень многое роднит с его предшественником, чья жизнь закончилась в бункере весной 1945 года. Будучи от природы не очень умным человеком, он только и делает, что косплеит диктаторов прошлого, совмещая в себе черты Гитлера и Сталина, что на выходе дает чудовищный гибрид, преступления которого не должны быть и не будут забыты.

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Казни военнопленных – одно из таких преступлений. Достаточно вспомнить "Катынский расстрел" – массовое убийство польских пленных офицеров, произведенное НКВД при Сталине. Казни военнопленных совершали в лагерях нацистской Германии. Их совершает путинский режим уже в наше время. Год назад в колонии в Оленовке в результате целенаправленного теракта, подготовленного россиянами (об этом есть свидетельства очевидцев), погибли более 50 пленных украинцев, десятки были ранены.

И это было хуже сталинской Катыни. Защитники "Азовстали" вынужденно сдались в плен под договоренности. Некоторых затем обменяли на кума Путина Медведчука, что вызвало возмущение путинских "патриотов". Чтобы заткнуть ораву, им кинули кость, совершив подрыв в Оленовке. Ведь Путин боится своих приспешников, и, как показал поход Пригожина на Москву – не зря. Сейчас же, опять им в угоду, проводят судилище над "азовцами" в Ростове. И до сих пор почти 700 защитников Мариуполя, несмотря на договоренности, находятся в российском плену, где над ними издеваются путинские палачи.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину прошло почти полтора года, все это время продолжается чудовищная война, разрушающая города, жизни и судьбы украинцев. Рашистами совершено и совершается столько зверств, происходит столько трагедий, что через год люди забывают даже события, которые стоят в одном ряду с Мариуполем, Бучей, Ирпенем… Из русских оппозиционных СМИ в эти дни о годовщине взрыва в Оленовке вспомнили единицы (я видел только у Ходорковский live и "Настоящего времени"). Но молчать о преступлениях путинского режима, не вспоминать о них всего через год после произошедшего – это помогать ему совершать новые.

А ведь ничего нет важнее сейчас, чем остановить зло, изгнать рашистов с украинской земли. Сколько еще должно произойти трагедий, случиться Буч и Оленовок, чтобы Запад, наконец, перестал раздумывать о том, стоит ли именно сейчас поставлять украинцам конкретные виды оружия, или, может быть, еще подождать? Украине нужны самолеты, нужны снаряды, нужны ракеты большой дальности. И необходимо ей все это дать как можно быстрее.