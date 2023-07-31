Прошел один год и сто пятьдесят шесть дней войны. Карты ISW не фиксируют никаких заметных изменений линии фронта за прошедшие сутки. Везде идут ожесточенные бои, но они пока не выливаются в какое-то значимое продвижение.

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В последние пару дней писать совершенно не о чем. Все превратилось в какое-то тягучее болото. Но ситуацию уже который день спасает Путин. Вот и сегодня он опять не давал нам всем скучать и отжигал по полной программе. Сегодня он выдал уже совсем какой-то космический перл. Он сообщил, что:

Он не знает кто такие Кагарлицкий и Беркович и первый раз в жизни слышит эти фамилии.Он не имеет ни малейшего представления, что натворили эти люди и за что его силовики их посадили в тюрьму.Однако он абсолютно уверен в том, что в Украине за то, что сделали Кагарлицкий и Беркович - расстреливают.

Понимаете какой ад у него в голове? Он уверен, что в Украине практикуются расстрелы людей за что-то (он не знает, за что именно), что (судя по интонации вопроса) связано с какой-то их оппозицией действующей в Киеве власти.

За день до этого он утверждал, что в Польше существуют политики (он говорит: и мы их все прекрасно знаем!), которые публично, не скрываясь, как что-то само собой разумеющееся, говорят о необходимости присоединения Западной Украины к Польше.

Разумеется, ни в случае с политическими расстрелами в Украине, ни в случае с политиками в Польше, требующими аннексии Западной Украины, он не приводит никаких фактов, не называет имен, и вообще не утруждает себя предъявлением доказательств того, о чем он говорит.

Это и понятно: ведь таких фактов попросту нет. Но он уверен, что они есть. Потому, что в его картине мира их не может не быть. В его картине мира все люди устроены так же как он сам. И все страны устроены так же, как Россия. А раз так, то Польша не может не хотеть оттяпать кусок чужой территории. (Потому, что Россия же хочет!) А Зеленский не может не убивать своих политических оппонентов. (Потому, что Путин же убивает!).

Вот, например, Колумб никогда не был в Америке. Но он твердо верил, что Земля - круглая и если долго плыть на запад, то, рано или поздно, ты все равно доплывешь до какой-то суши. Либо до Индии, либо до чего-нибудь еще. То есть картина мира Колумба была такова, что он смело сел в каравеллу длинной 26 м и поплыл по океану на запад, то есть туда, куда до него никто не плавал.

Так и Путин. Его картина мира такова, что он может достроить в своем воображение любое событие потому, что он знает как этот мир устроен. Он уверен, что факты не имеют значения. И поэтому их не приводит. Но он исходит из того, что их не может не быть. Он просто не дал себе труда их выяснить. Но они наверняка существуют. А раз так, то и выяснять эти факты нет никакого смысла.

Вот, например, вы знаете, что существует закон всемирного тяготения. Но вы же не занимаетесь поиском фактов, доказывающих наличие всемирного тяготения. Вам достаточно того, что вы твердо знаете: оно существует. А раз так, то и факты должны быть. Не могут не быть.

Это и есть главная проблема настоящего времени: картина мира Путина драматически оторвалась от реальности. Он как некий Торквемада времен Великой Инквизиции абсолютно убежден в существовании ведьм и в то, что их нужно непременно сжигать на костре. Для их же собственного блага. И что именно этого от него требует Иисус Христос. И зачем ему еще нужны какие-то доказательства и факты перед лицом таких очевидных вещей?

Нападать на другую страну ради территориальных захватов - это нормально. Этого хотят все. Просто некоторые лицемеры это скрывают и пытаются выставить себя невинными овечками. Но истина проста: все хотят оттяпать себе чужой землицы. Да побольше. И ради этого все готовы убить тысячи и миллионы людей, разрушить города и испортить жизнь целым поколениям. Это аксиома.

Убедить его в том, что это не так - пустая трата времени. Он в этом убежден так же, как и в том, что своих политических оппонентов нужно сажать в тюрьмы и убивать. И что этого хотят все политики. Только не все могут. А те кто могут - непременно это делают. И это тоже аксиома.

В этих условиях настрой некоторых западных политиков на переговоры с Путиным и поиск компромиссов с ним - это верх беспечности и наивности. Голда Меир однажды сказала примерно в такой же ситуации: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса".

Для меня совершенно очевидно, что Путин хочет захватить Украину. Желательно – всю. И если для этого ему нужно будет убить всех украинцев – он это сделает. Даже если для этого нужно будет угробить в войне не один миллион своих же россиян. Его воля, он бы и весь Запад уничтожил. Такова его цель. Он искренне верит в то, что в этом состоит его миссия. Для этого он пришел в наш мир.

И я, вслед за Голдой Меир, тоже считаю, что “это оставляет не слишком много пространства для компромисса". А точнее – вообще его не оставляет. Либо он, либо - мы. И мне даже кажется, что и Путин со мной согласен. Поэтому и выдвигает совершенно неприемлемые условиях для переговоров. Это значит, что он, на самом деле, не хочет никаких настоящих переговоров.

И надо, наконец, это понять и закрыть бессмысленную дискуссию о поиске компромисса. Нам надо его победить. Тем более, что наше дело правое, поэтому враг будет разбит, и победа будет за нами.

Слава Украине!