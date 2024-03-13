Одна из наиболее критических категорий потерь российской техники в последние месяцы – БТР и БМП. Как и в ситуации с танками, запасы БТР и БМП в России считались неисчерпаемыми, кроме того, продолжается производство БМП-3 на Курганмашзаводе. Тем не менее, серьезные потери в технике, понесенные в течение 2022-2023 годов и особенно потери во время битвы за Авдеевку привели к ситуации, когда дно в запасах бронетранспортеров и боевых машин пехоты начинает просматриваться.

Первым тревожным для россиян признаком стало активное снятие с консервации старых БМП-1 летом 2022 года. До этого последние БМП-1 в российской армии оставались на вооружении только в нескольких мотострелковых подразделениях. График OSINT-исследователя Ричарда Верекера свидетельствует о том, что потери на фронтах БМП-1 начали превалировать над БМП-2 – наиболее распространенной боевой машиной пехоты в российской армии. В январе-феврале 2024 года наблюдается новый этап роста потерь БМП-1 и снижение потерь БМП-2. В то же время рост потерь БМП-3 связан с активизацией российских наступательных действий в районе Ивановского и Роботиного, где подразделения противника понесли потери в этих БМП.

Другим тревожным признаком для российских запасов техники стал стремительный рост объемов использования МТ-ЛБ в качестве боевой машины пехоты. В период с 20 февраля по 7 марта по статистике визуально подтвержденной уничтоженной техники, ведущей исследователь Эндрю Перпетуа, россияне потеряли 63 МТ-ЛБ. При этом появляются целые участки фронта, где Т-55, Т-62 и МТ-ЛБ являются основной техникой наступающих подразделений, в частности такая ситуация в районе Новомихайловки, где наступательные действия ведут подразделения с Дальнего Востока.

Кроме того, российские войска все активнее применяют китайские багги Desertcross 1000-3 прямо на поле боя для доставки пехоты. Их активное применение в этой не свойственной им роли фиксируется на Лиманском, Запорожском, Херсонском направлениях. С конца февраля, по данным Эндрю Перпетуа, уже подтверждено уничтожение 19 таких багги. Следует понимать, что пехота в этой технике не имеет никакой защиты. Вместе с тем, по сообщениям военных, в районе Роботиного противник активно применяет даже квадроциклы в ходе штурмовых действий.

Очевидно, рост объемов использования в качестве бронетранспортеров и боевых машин не предназначенной для этого техники свидетельствует о неспособности российской военной промышленности компенсировать понесенные в боях потери за счет собственного производства. Новых БМП-3 производится недостаточно, а производство новых БМП-2 так и не возобновилось. Если когда-то аналитики и обычные любители представляли российскую армию в 2024 году как вооруженную Арматами, Бумерангами и Курганцами, то в войне с Украиной Россия дошла до того положения, где наступление ведется на МТ-ЛБ и китайских багги при огневой поддержке Т-55, а не Арматы. Современная российская техника снова торжественно проедет перед Путиным на параде 9 мая после его переизбрания, а российская пехота останется умирать у догорающего Т-55.