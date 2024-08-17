Путин еще раз повысил свою родственницу в Минобороны РФ: что о ней известно

Российский диктатор Владимир Путин снова повысил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву, назначив ее статс-секретарем замминистра обороны РФ. Еще в июне Цивилева получила должность замминистра обороны РФ.

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Об этом сообщают российские СМИ. На прежней должности Цивилева отвечала за организацию социального и жилищного обеспечения российских оккупантов.

В то же время статс-секретарем в РФ является заместитель министра в федеральном министерстве, отвечающий за связи с Федеральным собранием и другими государственными органами и общественными организациями.

Что известно о Цивильове?

Анна Цивилева – российский государственный и общественный деятель, предприниматель и глава угледобывающей компании "Колмар". С 17 июня 2024 года занимает должность заместителя Министра обороны России. Ее муж министр энергетики РФ Сергей Цивилев – занял эту должность в мае 2024 года после руководства Кемеровской областью.

Девичья фамилия Цивильовой – Путина, и по данным Евросоюза и журналистских расследований, она является двоюродной племянницей главы Кремля Владимира Путина.

Цивилева владеет крупной угольной компанией "Колмар". В августе 2022 года компания переехала из Швейцарии в Дубай, чтобы избежать эмбарго на российский уголь. Кроме того, семье принадлежит турбизнес на горнолыжном курорте "Шерегеш", которым управляет сын Цивильовой от первого брака.

Цивилева также возглавляет фонд поддержки участников "СВО" под названием "Защитники Отечества", созданный по поручению Путина. В декабре 2023 года во время прямой линии Путин публично отметил Цивилеву, заявив, что граждане пожертвовали в ее фонд более 10 млрд рублей на военные нужды РФ.

За поддержку вторжения России в Украину она находится под международными санкциями со стороны стран Евросоюза, Великобритании, Украины и Швейцарии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин 17 июня уволил четырех заместителей министра обороны РФ. Должности лишились Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Вместо них главой Кремля назначены Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков, а первым заместителем министра стал Леонид Горнин.

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