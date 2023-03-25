Путин будет держаться за власть до последнего, несмотря на провал в войне – Foreign Affairs

Руководство России до сих пор стремится заставить Украину капитулировать, никакие другие варианты окончания войны в Кремле не рассматривают. В то же время российский президент Владимир Путин осознает, что в случае поражения России в войне против Украины он потеряет власть.

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Следовательно, в интересах российского диктатора – затянуть войну как можно дольше. Об этом говорится в статье Foreign Affairs.

По мнению авторов статьи, судьба путинского режима напрямую зависит от результатов войны России против Украины. И хотя шансов на победу у РФ нет, пока война продолжается, у российского диктатора есть большие шансы удержать власть.

"Победить украинцев Россия уже точно не сможет, а после поражения в среднем половина диктаторов, по итогам последних десятилетий, теряют власть. Часто для них это сопровождается и потерей жизни. Зато пока война продолжается, они в большей безопасности, чем даже в мирное время, – говорится в статье.

Путин это прекрасно осознает, поэтому делает все, чтобы затянуть войну как можно дольше.

Теперь, убеждены авторы, мир должен продемонстрировать Путину очевидность возможного жесткого поражения России в войне против Украины. Для этого украинской армии западным партнерам предстоит предоставить столько оружия, чтобы оно смогло выйти на границы 1991 года или хотя бы создать серьезную угрозу для российских войск во временно оккупированных Крыму и частях Донецкой и Луганской областей.

"Сам факт того, что Киев может вернуть Крым, сделает Путина готовым к переговорам на выгодных для Украины условиях. После заключения мирного договора нужно как можно быстрее принять Украину в НАТО, обезопасив ее от будущих посягательств россиян", – убеждены аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ордер на арест президента РФ и отверг компромисс с ним. Глава государства убежден, что российский диктатор лично ответственен за тяжкие военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине, включая убийства гражданских, разрушение украинских городов и сел, насилие, пытки и похищение украинцев. Поэтому Украина будет добиваться, чтобы глава Кремля ответил за содеянное.