Провал российской вакцины, как на внутреннем потребительском рынке, так и на внешнем, уже как более полугода более чем очевиден. Россия не только срывает сроки поставок вакцины в те немногочисленные страны, которые согласились приобрести Спутник V, в первую очередь, благодаря подкупу и коррупции руководства этих стран, но и полностью провалила масштабную вакцинацию среди своего населения.

На сегодняшний день полную вакцинацию прошли 42,2 млн россиян. На первый взгляд вроде бы и неплохой показатель, но он никак не влияет на статистику количества ежесуточного прироста новых заболевших и на неизменно-растущую статистику смертности. Это в свою очередь ещё раз заставляет задуматься об эффективности Спутник V.

Между тем, на помощь Спутник V пришла Аргентина, через которую был осуществлён вброс о том, что ВОЗ, якобы, готов одобрить Спутник V через 1-2 месяца. Эту информацию озвучил Марсело Фигейрас, глава аргентинской фармкомпании Richmond Laboratories, ссылающийся на свои "надёжные" источники. Распространителем же в первую очередь этого нарратива стал ресурс Russia Today, что уже говорит о многом.

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Очевидно, что подобного рода вброс призван не только повысить интерес к Спутник V у потенциальных заказчиков, но и просто, хотя бы, напомнить о существовании данного препарата.

Примечательно и то, что Марсело Фигейрас, представитель страны первой закупившей благодаря коррупционной схеме крупную партию Спутник V, а не нормальную и более доступную вакцину, благодаря чему в стране сорвался план по вакцинации, заявил, что российский препарат был успешно протестирован на сотнях миллионов людей… Сотнях миллионов людей.

Вот только по факту, Спутник V на сегодняшний день введён менее 100 млн людей по всему миру. Больше всего данным препаратом привито людей в России, но какая часть из 48 млн россиян получивших хотя бы одну дозу вакцины, сказать точно невозможно (ведь в России прививают несколькими вакцинами), но явно не все 100%. Вторая страна по количеству полученных первых доз – Аргентина с 10 млн. Но при этом, второго компонента Аргентина получила лишь на 5,7 млн и не все они использованы.

Кстати, согласно контракту с Аргентиной, в эту страну к середине 2021 Россия должна была поставить 45 млн доз Спутник V, а, как мы видим по состоянию на сентябрь это количество лишь немногим более 15 млн доз. Эффективное производство, надёжный поставщик! Но, не о том даже речь.

Помимо Аргентины поставки по остальным странам так же суммарно не превышают 15 млн доз. То есть, грубо говоря, по всему миру, с Россией в том числе, поставлено заказчикам Спутник V менее 70 млн доз, что не говорит о том, что 70 млн человек привито. И уже только этот факт манипуляции цифрами аргентинца Марсело Фигейрас, говорящего о сотнях миллионах привитых, заставляет задуматься о "надёжности" его источников и правдивости его слов про ВОЗ.

В любом случае, анонсированное одобрение ВОЗ Спутник V осталось ждать не так уж и долго. Месяц или два, а возможно и три – четыре... полгода? Всё время покажет, а пока в самой России растут настроения о необходимости поставок в страну иностранных вакцин.

Очевидно, что производство вакцины в России невозможно осуществлять в необходимом для масштабной вакцинации количестве. Невозможно с таким уровнем производства осуществлять и регулярные поставки препарата заграницу. И в целом, если бы не экспорт, то сегодня в России Спутник V были бы вакцинированы уже 70 млн человек. А если бы в страну был открыт доступ иностранным вакцинам то ещё больше.

И, кто знает, возможно, и не было бы той избыточной смертности, которую уже как год можно наблюдать в стране, первой объявившей о создании вакцины от коронавируса и одной из первых развернувших "масштабную" вакцинацию.

Кстати, думаю, уместным будет напомнить, что завершение III-й фазы клинических испытаний Спутник V в 2020 году обещали на май 2021-го, но как мы видим, и это обещанное не выполнено.

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